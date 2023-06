Entretiens journalistiques #85: le projet de loi C-18

Dans la foulée de l’adoption du projet de loi C-18, au Parlement canadien, Facebook et Google ont annoncé qu’ils bloqueraient les contenus médiatiques canadiens. À Entretiens journalistiques, on fait d’abord le point sur les tenants et aboutissants de ce projet de loi, on parle de l’impact sur un petit média qui trouve ses lecteurs via Facebook, et on discute avec une trentenaire qui s’informe surtout sur les médias sociaux.

