Prévoir deux scénarios, un talent pas seulement réservé aux humains

Ce n’est pas la même chose que de se projeter dans le futur : bien des animaux sont capables de suivre une série d’étapes en vue d’obtenir de la nourriture. Mais se projeter dans le futur en imaginant deux résultats possibles à un même événement semble plus complexe. Ou du moins, c’était plus difficile à tester. Chez les humains, ça se manifeste par la personne qui part le matin d’une journée à la météo incertaine avec un parapluie et de la crème solaire.

Mais pour le vérifier chez des chimpanzés, des chercheurs en psychologie des États-Unis et d’Europe ont dû concevoir une expérience inédite. Deux plateformes instables, en hauteur, sur lesquelles a été déposée de la nourriture. Un tube se terminant en Y, qui fait tomber une roche sur l’une des deux plateformes, faisant du coup tomber la nourriture hors de portée, mais sans qu’on puisse prévoir laquelle des deux plateformes, à cause des deux branches du Y.

La plupart des chimpanzés du Sanctuaire Ngamba, en Ouganda, ont rapidement compris le truc, lit-on dans l’étude parue le 21 juin dans Biology Letters. Treize des 15 chimpanzés ont stabilisé les deux plateformes, pour être sûr de pouvoir récupérer la nourriture.

Les auteurs citent une recherche de 2017 qui était arrivée à la conclusion inverse, mais avait été critiquée parce qu’elle attendait des chimpanzés qu’ils développent des comportements qui ne leur sont pas utiles dans la nature.

Chez nous, ce serait entre un an et deux ans et demi qu’un enfant apprendrait à considérer « deux résultats mutuellement exclusifs ». Quoique là aussi, il y a débat, certains experts parlant d’une habileté qui ne se développerait qu’après 4 ans. Le fait de l’observer à présent chez les chimpanzés tendrait à confirmer la justesse de la fourchette d’âge la plus basse chez les humains.