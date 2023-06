Quand l’astronomie de La Guerre des Étoiles devient réalité

Les amateurs de La Guerre des Étoiles se retrouveront en terrain connu : une équipe d’astronomes vient tout juste d’annoncer la découverte d’un système solaire possédant plusieurs planètes qui orbitent autour d’un ensemble binaire, c’est-à-dire de deux étoiles.

Il s’agit seulement de la deuxième observation du genre, soit un système solaire évoquant celui où se trouve Tatooine, la planète d’enfance de Luke Skywalker, dans la célèbre saga de science-fiction.

Cette découverte a été publiée dans Nature Astronomy.

Le nouveau système solaire est appelé BEBOP-1c, du nom du projet qui a recueilli les données d’observation. BEBOP est l’acronyme de Binaries Escorted by Orbiting Planets (étoiles binaires escortées par des planètes en orbite).

En 2020, une planète circumbinaire appelée TOI-1338b avait été découverte dans le même système solaire à l’aide du télescope TESS de la NASA. Cette planète a été mise au jour selon la technique du transit, lorsqu’un monde modifie la luminosité de son étoile lorsqu’il passe devant celle-ci.

Dans ce cas-ci, le monde extrasolaire est passé plusieurs fois devant les deux soleils de ce système spécifique.

« La méthode du transit nous a permis de mesurer la taille de TOI_1338b, mais pas sa masse, ce qui est la caractéristique la plus importante d’une planète », a indiqué le principal auteur de l’étude, le Dr Matthew Standing.

L’équipe de BEBOP surveillait déjà ce système solaire à l’aide d’une autre méthode de détection, appelée méthode Doppler. Cette dernière, aussi surnommée méthode de l’« oscillation », s’appuie sur la mesure précise de la vélocité des étoiles.

« Il s’agit de la même méthode qui nous a permis de détecter la première exoplanète, un acte qui s’est mérité le prix Nobel en 2019 », a fait savoir Amauray Triaud, professeur à l’Université de Birmingham.

En utilisant des instruments dernier cri installés sur deux télescopes construits dans le désert de l’Atacama, au Chili, l’équipe de recherche a tenté de mesurer la masse de la planète détectée par le télescope TESS. Malgré leurs meilleurs efforts, et des années de travail, les chercheurs n’ont pas pu atteindre cet objectif, mais on plutôt découvert une autre planète, BEBOP-1c, et ont mesuré sa masse.

Des systèmes solaires rares

« Nous connaissons, pour l’instant, seulement 12 systèmes circumbinaires, et c’est uniquement le deuxième qui possède plus d’une planète », a mentionné David Martin, un astronome rattaché à l’Université d’État de l’Ohio.

« BEBOP-1c a une période orbitale de 215 jours et une masse 65 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui est environ cinq fois moins massif que Jupiter », a poursuivi le Dr Standiong.

« Ce fut un système solaire difficile à observer, et nos démarches ont été interrompues par la pandémie, lorsque les télescopes du Chili ont été fermés pendant six mois, en plein durant une période essentielle de l’orbite de la planète. Cette section de l’orbite n’a pu être observée de nouveau que l’an dernier, lorsque nous avons finalisé les travaux de détection. »

Pour l’instant, on ne connaît l’existence que de deux planètes dans ce système solaire, mais d’autres mondes pourraient être identifiés par la suite, lors d’autres observations similaires effectuées par l’équipe de recherche.

Même si elles sont rares, les planètes circumbinaires sont importantes pour mieux comprendre le processus de formation des mondes.

« Les planètes naissent d’un disque d’accrétion entourant une jeune étoile, disque dont la masse s’agglomère progressivement en un ou plusieurs mondes », explique la Dre Lalitha Sairam, chercheuse à l’Université de Birmingham et coautrice de l’étude.

« Dans le cas des géométries circumbinaires, le disque entoure les deux étoiles. Alors que ces étoiles orbitent l’une autour de l’autre, elles agissent comme une rame géante qui agit sur les portions rapprochées du disque et empêche la formation de planètes, sauf dans les régions qui sont tranquilles et situées à grande distance des soleils. Il est plus facile de déterminer l’emplacement et les conditions de la formation de planètes dans les systèmes circumbinaires, plutôt que dans des systèmes solaires à une étoile, comme le nôtre. »

L’équipe ne connaît pas encore la taille de BEBOP-1c, seulement sa masse; les chercheurs vont toutefois tenter d’utiliser la méthode du transit planétaire pour atteindre leur objectif.