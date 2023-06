Cyber Combat: une version beta qui frappe fort

Dans le cyberespace, la cyberbagarre, ou plutôt le Cyber Combat (ah, quand même) se livre avec des cyberarmes, un cyber grapin et des cyberprojectiles couleur néon qui font exploser les ennemis en mille morceau, le tout sur fond de musique électro.

Imaginez DOOM rencontre Tron rencontre… Ultrakill? Les jeux de tir à la première personne ultrarapides et passablement violents ne manquent pas…Et donc, qu’est-ce qui fait en sorte que Cyber Combat se détache du lot, si ce n’est de son nom tout à fait années 1990?

D’abord, parce que sa prise en main est simple : tirer, bouger, éviter les projectiles adverses… On saisit rapidement les façons de faire dans ce jeu conçu et développé par une seule personne, Ofir Agami. Pas d’histoire de courir sur les murs, ou de simulation immersive, comme dans d’autres jeux d’action peut-être un peu trop ambitieux pour leur propre bien.

Ou, plutôt, trop ambitieux pour ce journaliste qui tire surtout sur des ennemis virtuels en dilettante, plutôt qu’en professionnel.

Nous voilà donc dans un environnement néon évoquant les tout premiers mondes virtuels, avec des ennemis d’un rouge bien foncé qu’il faudra occire de notre arme dont les munitions sont illimitées, certes, mais dont la distribution, si tant est qu’on puisse l’appeler ainsi, est réduite avec l’introduction d’une mécanique de surchauffe. Et puisque ces mêmes projectiles partent un peu dans tous les sens, il sera nécessaire de se rapprocher de ses cibles pour les abattre.

Mais ces mêmes cibles tirent, elles aussi. On l’aura compris, il faudra éviter les balles ennemies et donc se servir des diverses mécaniques, qu’il s’agisse du double saut, du grappin, ou encore du sprint.

Nul doute qu’en progressant dans les divers niveaux qui devraient ultimement être offerts, lors du lancement d’une version plus complète, les choses finiront par largement se corser, mais Cyber Combat possède cette capacité de progresser juste au bon rythme pour éviter de perdre les joueurs moins adroits, ou moins expérimentés.

Autrement, ce titre est un bon gros défouloir, y compris en version beta : on court, on tire, on saute, on meurt, on recommence, et on hoche la tête en écoutant la musique électro qui vient compléter l’ambiance fluorescente.

Bien sûr, le jeu est encore dans une phase très, très préliminaire, et il y a probablement encore beaucoup de travail à faire, mais en attendant, Cyber Combat est très prometteur… Un peu de Tron 2.0 en mode turbo!

Cyber Combat (en mode beta)

Développeur et éditeur : Ofir Agami

Plateforme : Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français