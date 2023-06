Warhammer 40K: Boltgun, ou l’art de purger les hérétiques pour l’Empereur

Pour l’Empereur! Les développeurs d’Auroch Digital ont-ils réussi à combiner deux univers complètement déjantés, soit celui des boomer shooters, ces jeux de tir faussement rétro, et le monde violent et excessif à l’absurde de Warhammer 40K? Boltgun, un jeu de tir à la première personne sorti il y a une dizaine de jours, s’approche bien près de cet idéal… sans toutefois y parvenir.

Il est étrange, près d’une quarantaine d’années après l’apparition de cet univers fait de surhommes fanatiques, de créatures maléfiques et d’une galaxie en guerre perpétuelle, qu’il n’y ait pas encore eu de vrai bon jeu de tir mettant en vedette les Space Marine, ces machines à tuer vouées à la protection de l’Empereur de l’humanité. Oh, il y a bien eu Fire Warrior, mais non seulement ce titre plaçait-il le joueur dans la peau d’une autre race peuplant cet univers, mais le jeu était aussi particulièrement mauvais.

Et depuis, si les jeux de stratégie abondent – 40K est d’abord un jeu de plateau se jouant à l’aide de figurines sur un champ de bataille –, les jeux d’action, eux, sont peu nombreux. Enfin, action… Action à la troisième ou à la première personne, bien sûr. Et pendant que les amateurs du genre attendent justement Space Marine 2, la suite du très bon jeu à la troisième personne mêlant combat à distance et corps à corps sanguinolent, voilà donc que Focus Entertainment, éditeur des deux séries, se permet un moment de légèreté avec Boltgun.

Le principe du jeu est fort simple : les forces du Chaos ont envahi Graia (la planète où se déroulait Space Marine, d’ailleurs), et il n’en tient qu’au joueur de faire le ménage et d’éliminer les hérétiques. Purge the unclean, nous martèle-t-on dans la langue de Shakespeare.

Pour atteindre notre objectif, nous mettrons la main sur diverses armes, qu’il s’agisse du titulaire boltgun – l’équivalent, en langage boomer shooter, de la mitraillette de base, mais qui, selon ce qui est écrit dans l’univers de 40K, tire de mini obus capables de pulvériser bien des choses au contact – du fusil à pompe, du fusil à plasma, etc.

L’arsenal traditionnel se décline en version 40K, avec moult armes laser et autres munitions conçues pour assurer la domination humaine dans la galaxie. À cela, il faut ajouter les grenades, les habiletés spéciales… Bref, les amateurs de FPS seront en terrain connu.

Quelques accrocs

Et le terrain est peut-être un peu trop connu, justement. En fait, le problème avec Boltgun en est un de répétition: après quelques heures, on aura vu tous les ennemis qu’il faudra affronter, récupéré puis manié toutes les armes qui nous serviront à tuer et faire exploser nos adversaires, lancé toutes les insultes que nous pouvons lancer… Et pourtant, le jeu se poursuit, avec une difficulté toujours plus élevée, ce qui nécessitera de toujours mieux

Cela étant dit, ce sont les petites (et grandes) touches très 40K qui permettent au jeu de se démarquer du lot. D’abord, oui, ces insultes fanatiques que l’on peut proférer, sur simple pression d’un bouton. Il y a aussi cette fameuse épée scie à chaîne, une arme iconique de l’univers, qui sert d’arme de mêlée.

Impossible de passer sous silence, aussi, ces décors titanesques qui évoquent l’architecture démesurée des villes et autres installations humaines. Des bâtiments qui, peu à peu, sont en quelque sorte corrompus par l’influence maléfique du Chaos… Enfin, le côté pixellisé de la chose, tout à fait dans la foulée du mouvement des jeux de tir rétro, donne vraiment l’impression que Boltgun sort des années 1990.

Mais voilà, Boltgun donne l’impression de ne pas avoir été terminé avant le lancement. Outre la répétition des ennemis, on ne propose aucune carte des niveaux visités, ce qui devient franchement agaçant lorsque l’on doit absolument trouver une clé pour progresser. Idem pour notre compagnon robotisé qui est très largement inutile. De façon plus poussée, on regrettera aussi un indicateur de dégâts qui gagnerait à être amélioré : l’attaque que nous venons de subir est-elle mineure ou a-t-on perdu le tiers de nos points de vie? Impossible de le savoir, sauf en regardant l’indicateur, dans le coin gauche de l’écran. Ce qui, on le conviendra, est contre-productif lorsque les projectiles volent de toutes parts et que l’on doit lutter pour sa vie.

Ultimement, Boltgun est certainement un pas dans la bonne direction. Mais s’il s’agit du meilleur FPS dans l’univers de Warhammer 40K, c’est aussi parce qu’il n’est que le deuxième du genre. Bref, c’est un divertissement sympathique, mais pas la révolution que l’on attendait nécessairement.

Boltgun

Développeur: Auroch Digital

Éditeur: Focus Entertainment

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Windows (testé sur Windows / Steam)

Jeu offert en français (interface et textes à l’écran)