Shazam! Fury of the Gods : des enfants et des Dieux

S’il ne révolutionne pas les films de superhéros, Shazam! Fury of the Gods, maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD, reprend avec succès le ton humoristique et bon enfant ayant fait le charme du premier volet de la franchise paru en 2019.

Il y a des siècles, en raison de leurs nombreux abus, le Conseil des Sages a décidé de retirer la magie aux Dieux, les condamnant à une lente, mais inexorable déchéance. En brisant le sceptre du sorcier qui lui avait donné ses pouvoirs à la fin du film précédent (lire notre critique ici) afin d’empêcher Thadeus Sivana de les utiliser, Billy Batson a, par inadvertance, fait voler en éclats la barrière séparant le monde des humains de l’Olympe.

S’engouffrant dans cette brèche, les trois filles d’Atlas, Hespera, Kalypso et Anthea, s’emparent des morceaux du sceptre dans un musée d’Athènes et le reforge. Cherchant à se venger des humains, les trois sœurs enferment une partie de la ville de Philadelphie sous un dôme magique duquel nul ne peut s’échapper, et tentent de recréer le jardin des Hespérides sur Terre en y plantant une pomme d’or, ce qui menace de détruire la vie sur la planète. Seul Shazam et les autres membres de sa famille reconstituée peuvent espérer empêcher cette sombre machination de porter fruit.

Bien que les films de superhéros soient omniprésents sur les écrans de cinéma depuis quelques années, Shazam! Fury of the Gods est une œuvre légère et divertissante, qui possède sa propre personnalité et un bon cœur. La formule des enfants dans des corps d’adultes, des corps dotés de pouvoirs surhumains de surcroît, fonctionne toujours aussi bien dans cette suite, et en combinant action à grand déploiement, un soupçon de mythologie grecque et beaucoup d’humour, le long-métrage parvient à se distinguer des productions similaires, qui optent souvent pour un ton plus sombre afin d’en augmenter le réalisme. Le scénario exploite bien la bravoure, l’enthousiasme, et surtout le manque d’expérience des jeunes héros, qui sauvent des vies, mais causent des millions de dollars de dommages par leur nonchalance, ce qui leur vaut d’être surnommés les « Fiascos de Philly » par les médias, et dans ce nouvel opus, ils ne seront pas confrontés à un simple vilain, mais à des Dieux comptant plus de six mille ans d’existence.

Le réalisateur David F. Sandberg est de retour derrière la caméra, et il a eu droit à davantage de budget pour cette suite. Dès la première scène, montrant la destruction du pont Ben Franklin, il est évident que Shazam! Fury of the Gods surpasse visuellement le film précédent. Si sa ménagerie de créatures mythologiques, incluant un dragon, des manticores, des harpies, des cyclopes et des minotaures, est assez classique, la production propose cependant une vision étonnante, et originale, des licornes. Incarnant de nouveau Shazam, Zachary Levi est toujours aussi cabotin, et le contraste est frappant dans les scènes qu’il partage avec Helen Mirren, très menaçante dans la peau d’Hespera. Lucy Liu joint également la distribution dans le rôle de Kalypso, et Rachel Zegler dans celui d’Anthea. Jouant le sorcier sans nom, Djimon Hounsou possède plus de temps d’écran cette fois-ci, et le long-métrage compte une petite apparition de Michael Gray, qui jouait Billy Batson dans la série télévisée Shazam! des années 1970.

En se procurant la version hautedéfinition de Shazam! Fury of the Gods, on obtient le film sur disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. Ceux et celles qui aiment les extras seront servis puisque, en dehors de la piste de commentaires livrée par le réalisateur, l’édition compte pas moins de 90 minutes de matériel supplémentaire, divisé en sept revuettes différentes. David F. Sandberg, le producteur Peter Safran, les scénaristes et les acteurs principaux parlent des défis de faire une suite tout en conservant le ton du premier opus dans Shazam! Let’s Make A Sequel. Une revuette est consacrée aux trois filles d’Atlas et aux actrices les interprétant. Dans une autre, les collègues de Zachary Levi parlent de son enthousiasme et de son énergie. Des documents approfondissent la mythologie grecque, nous entraînent dans les coulisses des scènes d’action à grand déploiement, ou explorent la réunion des acteurs quelques années après le tournage du long-métrage original. On retrouve aussi 31 scènes retirées du montage final, ce qui doit constituer un record.

Si vous ressentez une certaine fatigue à l’égard des films de superhéros, Shazam! Fury of the Gods ne risque peut-être pas de vous faire changer d’idée, mais les amateurs du personnage et du premier volet auront beaucoup de plaisir à visionner cette suite, divertissante à souhait.

7/10

Shazam! Fury of the Gods

Réalisation : David F. Sandberg

Scénario : Henry Gayden et Chris Morgan (d’après les personnages créés par Bill Parker)

Avec: Zachary Levi Curtis, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Lucy Liu et Helen Mirren

Durée: 130 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol