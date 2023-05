Emmanuel Schwartz dans Le partage, ou l’acteur addict de son métier

Un peu dans la suite de L’Exhibition, où il apparaissait avec deux autres artistes, Le partage est un solo écrit, mis en scène et interprété par le seul Emmanuel Schwartz. Le thème est de nouveau celui du questionnement autour du métier d’acteur, et la mise en abyme y est vertigineuse.

Dans un décor très élaboré et mouvant constitué d’une structure de béton en ruines qui laisse apparaitre ses poutres métalliques, l’acteur entre en scène les pieds nus et revêtu d’un costume trois pièces orange. C’est un acteur. Toutes les fantaisies lui sont permises et sont même attendues de la part de son public. C’est cela son métier. Apparaitre; paraître plutôt que être; donner l’illusion d’un personnage qu’il n’est pas et, si possible, être reconnu et aimé pour cela.

Dans Le partage, le texte est non seulement interprété, mais pensé, écrit et mis en scène par l’acteur. À des degrés variables, tout texte contient forcément sa part de fiction et de réalité autobiographique. Et l’on peut compter sur Emmanuel Schwartz pour avoir réfléchi en profondeur à ce métier qu’il exerce avec tant de talent.

Le personnage qu’il incarne est donc un acteur de théâtre, mais aussi de cinéma. Et la reconnaissance qu’il obtient, le trophée qu’on lui remet à l’occasion d’une soirée de gala est pour son rôle dans un film qu’il n’aime pas beaucoup; un mauvais film même et pas son rôle le plus brillant; un film qui parle de dragons et de vampires…

Le texte est fort et la performance d’Emmanuel Schwartz est des plus brillantes. La scénographie inclut des projections type hologrammes de l’acteur adulte et de ce qu’il était enfant ou adolescent. C’est que le cinéma actuel avec ses effets spéciaux éloigne encore l’acteur de la scène, aux antipodes d’un monologue au théâtre comme celui qui se déroule sous nos yeux, sans filet et sans protection. Du coup, la mise en abyme est totale et vertigineuse. Dans sa position, on comprend que l’acteur s’engouffre dans ses profondeurs et soit quasiment vampirisé par son métier, qui agit comme une drogue.

Texte, interprétation et mise en scène : Emmanuel Schwartz

Collaboration à la mise en scène et dramaturgie : Alice Ronfard

Conseiller à l’écriture : Daniel Canty

Scénographie Camille Barrantès

Costumes Marie-Audrey Jacques

Éclairage Étienne Boucher

Création : Vidéo Transversal

Espace vidéo et mapping : VYV studio Nicolas Pfeiffer

Conception sonore : François Thibault

Compositeur : Cédric Dind-Lavoie

Le partage, du 1er au 9 mai 2023 au théâtre La Chapelle, à Montréal