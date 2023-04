Quel courant océanique s’arrêtera-t-il en premier?

C’est une hypothèse que connaissent en particulier les amateurs de scénarios catastrophes: si le grand courant marin de l’Atlantique s’interrompait, les conséquences sur les climats de l’Europe et de l’Amérique du nord seraient énormes. En plus des conséquences sur la vie marine, qui dépend des substances nutritives transportées par ce courant. C’est aussi lui qui, à travers le Gulf Stream, amène les eaux chaudes des Tropiques jusqu’en Europe, et ramène, par une « circulation » sous-marine, des eaux plus salées et plus froides vers le sud. Ce processus est resté largement inchangé depuis des milliers d’années.

On sait depuis plusieurs années que, sous l’influence du réchauffement climatique, ce grand courant marin ralentit. Sont entre autres en cause: le réchauffement plus rapide des eaux de l’Arctique et la fonte des glaces du Groenland, qui déséquilibre le ratio eau douce /eau salée.

Or, la même chose est peut-être en train de se passer autour de l’Antarctique, à cause de la fonte des glaces là-bas aussi, d’après ce qu’ont publié récemment dans Nature des chercheurs australiens et américains.

En fait, ces courants de l’Atlantique que l’on connaît bien sont une partie d’un vaste réseau mondial, appelé circulation thermohaline, qui contribue à la régulation du système climatique de la planète: on compare souvent cette « circulation » à un thermostat de la planète. Il n’est donc pas anormal que si une partie ralentit, une autre ralentisse aussi mais, pour des raisons évidentes, l’Antarctique a moins souvent été sous la loupe des chercheurs depuis 20 ans que l’Atlantique.