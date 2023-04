La trilogie Voice of Cards, le jeu de rôle à la sauce Yoko Taro

Au début, il y avait les jeux de rôle très linéaires, avec un but vague et des mécaniques simples. Les développeurs ont vu que cela était bon, et on fait évoluer la formule, jusqu’à parfois la dénaturer complètement. C’est là qu’arrive Yoko Taro, l’un de mes réalisateurs préféré, qui a décidé de nous ramener l’instant de quelques jeux vers une formule plus épurée.

Comment décrire la trilogie de jeux Voice of Cards? Trois jeux de rôle mécaniquement simples, mais à la narration et à la présentation incroyables.

Dans chacun des jeux, un narrateur se présente et prend l’initiative de nous raconter une histoire à l’aide de ses cartes. Nous, un pion, avançons sur le dos des cartes, les retournant à mesure pour découvrir la carte du monde, risquant des événements aléatoires et des combats fréquents.

Ces combats, rarement difficiles, sont aussi simples qu’aux débuts des jeux de rôle; attaque, défense, quelques habiletés utilisables au coût de points de combat qu’on récupère un à la fois chaque tour. Rien de bien complexe, ni de très profond. Une option pour accélérer les combats a été ajoutée, et on peut probablement appuyer sur le bouton de sélection pour traverser l’ensemble des trois jeux sans vraiment varier les actions. Dans le troisième jeu, on peut recruter des monstres pour varier un peu la formule, mais tout reste assez linéaire.

Le point focal n’est pas sur les combats, mais sur l’aventure en tant que telle. Le narrateur, avec sa voix envoûtante, nous amène à travers des scénarios intrigants, se moquant des clichés au passage. Les personnages secondaires et non jouables ont des histoires, chose que j’adore des jeux de Yoko Taro depuis Nier en 2010. Bien que certains personnages sont mieux développés que d’autres, on apprécie tout de même le soin de donner vie à tout le monde, autant à l’aide de quelques informations supplémentaires débloquées après de petites quêtes que des portraits absolument magnifiques.

Chaque carte est dessinée avec un style très soigné, ce qui fait le charme des jeux. Le son que fait chacune d’elle en se retournant est parfait. Le contenu téléchargeable, majoritairement de l’art alternatif à celui offert à la base (des clins d’œil aux autres oeuvres de Yoko Taro), est tout aussi magnifique, bien que superflu; honnêtement, je ne crois pas que j’aurais dépensé mon argent pour ces variantes, mais inclus dans l’ensemble, il devient difficile de choisir lesquels on préfère. J’aimerais qu’un livre regroupant toutes ces images existe, tant elles en valent la peine.

La voix du narrateur est excellente, la présentation est exceptionnelle, la trame musicale et les effets sonores sont la boucle sur cet ensemble cadeau que je recommande de découvrir, avec toutefois une petite mise en garde.

Chaque quête est indépendante des autres, n’ayant comme point commun que la présentation. Chacun des trois jeux vous amènera pendant plusieurs heures sur des aventures narratives prenantes.

Malheureusement, ceux qui espèrent un défi dans ces jeux de rôle n’auront rien à se mettre sous la dent, puisqu’à la limite les jeux seraient plus agréables sans combats. Aussi, comme les trois jeux sont séparés, je recommanderais premièrement d’essayer la version de démonstration gratuite (qui est une introduction au tout premier jeu), avant de choisir une des trois aventures à travers laquelle vivre l’expérience Voice of Cards, plutôt que d’acheter l’ensemble complet d’un coup; enchainés un après l’autre, on commence à se fatiguer, même avec une qualité aussi soignée.

Ceci dit, vous voudrez essayer au moins un des trois jeux de la série, que je recommande chaudement.

7/10

Voice of Cards

Développeur et éditeur : Square Enix

Plateformes : PlayStation 4, iOS, Android, Windows, Nintendo Switch (testé sur Windows / Steam)

Interface et sous-titres disponibles en français