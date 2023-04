M3GAN: la poupée qui fait non

James Wan a fait sa marque dans le monde de l’horreur avec des productions comme Saw ou l’univers étendu de The Conjuring, et avec M3GAN, son plus récent long-métrage disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, il signe un autre petit bijou de film de genre.

Gemma est une créatrice de jouets intelligents à l’emploi de la compagnie Funki. Bien que leurs peluches Purrpetual Petz aient connu un succès retentissant auprès des jeunes, la compétition est de plus en plus féroce, et la corporation est à la recherche de nouveaux produits à mettre sur le marché. La jeune femme planche sur un nouveau projet, le Model 3 Generative Android, ou M3GAN, une poupée dotée d’une intelligence artificielle, mais lorsque sa sœur et le mari de celle-ci meurent dans un accident de la route en Oregon, Gemma, qui n’a pas vraiment l’instinct maternel et a de la difficulté à s’occuper de ses plantes, se retrouve avec la garde de sa jeune nièce de neuf ans, Cady.

Elle profite de l’occasion pour tester sa poupée intelligente auprès d’un enfant, mais cette gardienne virtuelle, dont le mandat premier est de s’occuper et de protéger la fillette, évolue de manière complètement imprévisible, et alors qu’elle est sur le point d’être lancée sur le marché, elle finit par devenir complètement incontrôlable.

Les scénaristes Akela Cooper et James Wan proposent de l’horreur originale et intelligente avec M3GAN, puisque le monstre ici n’est pas un démon, un fantôme, ou une autre créature surnaturelle, mais plutôt la technologie. Au moment où les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle amènent les acteurs de la société civile à demander de stopper temporairement son développement afin de tenir une discussion collective sur ses conséquences et les meilleures façons de l’encadrer, ce film tombe vraiment à point et risque d’alimenter la réflexion sur le sujet. Le long-métrage questionne non seulement l’omniprésence de la technologie, mais aussi la façon dont celle-ci, qui devait initialement nous connecter, contribue à nous isoler de plus en plus, tout en modifiant en profondeur les relations humaines. Tout le monde a déjà vu une mère ou un père au restaurant le nez dans son téléphone et ignorant son enfant, mais qu’arrivera-t-il lorsque les androïdes feront un meilleur travail d’éducation que les parents?

Si la majorité des films d’horreur ont recours à l’obscurité pour créer une ambiance angoissante, le réalisateur Gerard Johnstone livre une œuvre lumineuse et colorée avec M3GAN, sans pour autant sacrifier la tension ou diminuer le sentiment d’anxiété. Il n’utilise pas une dose exagérée de tripes et de sang, et la violence est presque chirurgicale, ce qui la rend encore plus efficace. Avec un soupçon d’autotune dans la voix, la poupée, réalisée non pas avec des images de synthèse, mais des effets pratiques, est particulièrement réussie, possédant une allure juste assez artificielle pour être lugubre. Allison Williams (Girls, Get Out) est parfaite dans le rôle de la jeune professionnelle se vouant à son travail au détriment des contacts humains. Violet McGraw, que l’on a pu voir dans The Haunting of Hill House, livre une performance étonnamment juste pour une actrice juvénile. Dans le rôle du patron de la compagnie de jouets Funki, Ronnie Chieng reprend le même genre de personnage irascible qui l’a fait connaître au Daily Show.

La version haute définition de M3GAN contient le film sur disques Blu-ray et DVD. On retrouve aussi trois courtes revuettes, de quatre à six minutes chacune, sur l’édition. Dans la première, le producteur Jason Blum, les scénaristes Akela Cooper et James Wan, le réalisateur Gerard Johnstone et les acteurs principaux parlent du concept de la poupée tueuse, qui a souvent été exploité au cinéma, de Chucky à Annabelle, mais qui est poussé à un autre niveau ici. La seconde est entièrement consacrée à la conception et à la création de la poupée, animée par le biais d’animatroniques et de marionnettistes, et présente un portrait de la jeune actrice Amie Donald, qui revêt le costume de M3GAN lors de certaines séquences en plus d’effectuer ses propres cascades. La dernière revuette nous entraîne dans les coulisses des morts, plutôt inventives, du film, et en présente les effets spéciaux.

Le cinéma de genre est toujours à son meilleur lorsqu’il dit quelque chose de pertinent sur notre société et suscite la réflexion, et c’est assurément le cas de M3GAN, l’un des films d’horreur les plus originaux des dernières années.

7.5/10

M3GAN

Réalisation: Gerard Johnstone

Scénario: Akela Cooper et James Wan

Avec: Allison Williams, Violet McGraw, Ronnie Chieng, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Stephane Garneau-Monten et Lori Dungey

Durée: 101 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol