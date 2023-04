Infinite Guitars, un aventure musicale où tout s’accorde

Si on demandait à Nikko Nikko (le développeur du jeu Infinite Guitars) de quel genre de jeu il s’agit, la réponse serait probablement « oui ». Le titre est un jeu de rôle rythmique avec des mécaniques de jeu d’action. Cela peut sembler beaucoup, mais le tout forme un ensemble qui devient rapidement naturel.

JJ, le protagoniste, descend sur une planète en ruines, avec son grand-père. En explorant, on apprend à jouer des extraits musicaux pour ouvrir des portes, à éviter les attaques constantes pour ne pas perdre de vie avant même de combattre, et que courir réduit le champ de vision, ce qui rend plus difficile l’évasion des attaques. Le jeu offre plusieurs difficultés pour chaque élément (combat au tour par tour, action et rythme), et pour avoir une idée globale, tout était en mode normal.

On découvre donc dans les ruines plusieurs guitares, reliques d’une guerre passée, tout en découvrant l’excellente trame sonore parfois pop, souvent rock. Pour être honnête, l’histoire devient rapidement secondaire, laissant briller en avant-plan les différents éléments du jeu, ce qui peut être dommage pour les amateurs de narration, mais les différents airs de guitares en tête longtemps après avoir fermé le jeu.

JJ peut soit attaquer les ennemis à coup de guitare pour déclencher des attaques-surprises, soit entrer en collision avec eux et perdre l’avantage de l’initiative. Les combats sont tour à tour, mais chaque tour est un mini-jeu; on peut se déplacer à l’horizontale pour essayer d’éviter des attaques, ou tenter de réussir une séquence rythmique pour attaquer.

Un titre difficile

Infinite Guitars surprend avec sa difficulté; les airs musicaux, que l’on reproduit en appuyant et maintenant sur trois touches lorsque les notes qui défilent sur la gamme arrivent aux marqueurs, sont chargés et rapides. Heureusement, ils sont répétitifs, et à force de rejouer les quelques différents morceaux de chaque planète, on en vient à les mémoriser et à gagner en efficacité.

À mesure que nos doigts dansent au rythme des notes et que les attaques se multiplient, on arrive à récupérer un peu de nos points de vie. Dans Infinite Guitars, chaque attaque a un prix, que ce soit en ressources ou directement en points de vie. Comme on nous l’écrit très tôt, « joue comme si ta vie en dépendait ». Perdre 15 % de notre vie totale pour avoir manqué une attaque est très pénalisant, surtout quand les adversaires tentent ensuite de causer encore plus de dégâts.

Heureusement, en plus de mitiger la perte de vie en jouant adéquatement, on peut trouver des charges qui permettent de se régénérer. Ces charges sont toutefois limitées, et doivent idéalement être utilisées à des moments stratégiques. On peut sauter un tour d’attaque dans un combat pour reprendre notre énergie, mais cela nous expose plus longtemps au danger.

À mesure que l’aventure progresse, JJ rencontre des alliés qui se joignent à lui, permettant de faire des duos plus puissants, au prix de points de vie supplémentaires mis en jeu. On pourra aussi améliorer nos instruments, ce qui donne des nouvelles attaques avec des propriétés différentes, pour trouver les points faibles des ennemis ou renforcer notre équipe.

Bien que tout cela semble complexe, on prend le contrôle assez vite, ce qui permet d’apprécier rapidement la dizaine d’heures que dure l’aventure. J’en aurais même pris davantage.

Mon seul point négatif, mis à part la courte durée et le scénario un peu faible, serait les visuels. Le jeu est entièrement dessiné à la main, de façon parfois inégale; certains ennemis semblent bâclés comparés à d’autres, et les animations n’ont pas toutes la même qualité. On découvre aussi quelques problèmes de collision avec l’environnement, mais rien de majeur.

Le style visuel ne sera probablement pas la raison pour laquelle vous apprécierez le jeu, mais ne laissez pas cela vous garder à l’écart de cette excellente expérience. Si vous aimez les jeux de rôle et les jeux de rythme, vous ne voudrez pas manquer Infinite Guitars.

8/10

Infinite Guitars

Développeur : Nikko Nikko

Éditeur : Humble Bundle

Plateformes : XCloud, Xbox One, Windows, Nintendo Switch (testé sur Windows / Steam)

Jeu offert en français