Un dernier tour de piste pour Magic Mike’s Last Dance

Plus de dix ans après la sortie du premier film de la série, la franchise de danse lascive mettant en vedette Channing Tatum se termine en beauté avec Magic Mike’s Last Dance, le tout dernier chapitre disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Comme plusieurs autres commerces, la compagnie de meubles sur mesure de Mike Lane n’a pas survécu à la pandémie et aux multiples confinements, et l’ancien danseur érotique effectue désormais des petits boulots pour gagner sa croûte.

Engagé comme barman dans le cadre d’un événement caritatif privé, il fait la rencontre de Maxandra Rattigan, une riche femme en processus de divorce. Ayant entendu parler de son ancien métier, elle lui offre 60 000 $ pour passer un mois à Londres avec elle, et devenir le chorégraphe d’une pièce de théâtre un peu trop figée qu’elle produit, intitulée Isabel Ascendant. Sans travail sérieux ni relation amoureuse, rien ne retient Mike en Floride.

Il accepte donc cette proposition inattendue, mais les choses se compliquent une fois en Angleterre, où il se retrouve coincé entre Max et son mari, un magnat des médias bien déterminé à lui mettre des bâtons dans les roues. Cette opportunité changera-t-elle sa vie à jamais, ou aurait-il mieux fait de rester à Miami?

Paru en 2012, le tout premier Magic Mike posait un regard inédit sur l’univers, et le mode de vie, des danseurs érotiques professionnels, un sujet qui, pour des raisons évidentes, est assez peu exploité par le cinéma grand public.

Contrairement au second volet, qui contenait beaucoup de numéros de danse, mais assez peu de substance au final, Magic Mike’s Last Dance brasse les cartes dans le but d’insuffler une dose de fraîcheur à la franchise. Tout d’abord, le personnage principal a atteint la quarantaine, et même s’il possède encore une excellente forme physique, se dévêtir sur la scène pour divertir et émoustiller un public féminin ne constitue plus un choix de carrière satisfaisant à son âge. Le film dépayse également Mike en le transportant à Londres, dans un milieu beaucoup plus prude que celui de Miami. En plus d’aborder la place des femmes dans une société toujours dominée par le pouvoir masculin, on assiste aussi à une lutte entre un milieu artistique empêtré dans ses traditions, et la fougue de la culture populaire.

S’il était absent du film précédent, Magic Mike’s Last Dance marque le retour de Steven Soderbergh derrière la caméra. La réalisation de ce troisième volet est donc de grande qualité. Bien que les chorégraphies soient plus sophistiquées que ce que l’on verrait typiquement dans un club de « gogo boys », Soderbergh n’hésite pas à présenter des danses lascives et sexuellement explicites, mais toujours dans les limites du bon goût. Il ne se restreint pas à la scène cette fois-ci. On trouve par exemple une danse très intéressante prenant place dans un autobus londonien.

Channing Tatum reprend évidemment le rôle-titre, et il livre une performance irréprochable, autant physiquement qu’au niveau de l’émotion. Il partage la vedette avec Salma Hayek Pinault, une actrice dont le talent transperce l’écran. Puisqu’il est à Londres, ses fidèles collègues et amis sont absents de ce long-métrage, mais Matt Bomer (Ken), Adam Rodriguez (Tito), Kevin Nash (Tarzan) et Joe Manganiello (Big Dick Richie) font tout de même une petite apparition par vidéoconférence.

La version haute-définition de Magic Mike’s Last Dance comprend le film sur disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. Il n’y a pas beaucoup de matériel supplémentaire sur l’édition. On retrouve tout d’abord une courte revuette de six minutes dans laquelle les acteurs principaux et les chorégraphes parlent du style de danse un peu différent adopté pour ce troisième volet, ainsi que du choix des danseurs, sélectionnés lors de leur participation à la tournée de spectacles Magic Mike Live. On retrouve également la version allongée d’une scène, celle où les danseurs de la troupe séduisent Edna, une fonctionnaire municipale responsable d’accorder une exemption réglementaire au théâtre afin qu’ils puissent présenter leur pièce. Il vaut la peine de visionner cette séquence, qui aide à mieux comprendre cet élément du scénario. On s’explique d’ailleurs mal pourquoi elle a été coupée du montage.

Célébrant la sensualité et la beauté des corps en mouvement tout en proposant une histoire d’amour adulte et peu conventionnelle, Magic Mike’s Last Dance ne plaira probablement pas aux personnes n’ayant aucun intérêt pour la danse, mais ceux et celles qui ont aimé les films précédents ne seront pas déçus par cette conclusion.

6.5/10

Magic Mike’s Last Dance

Réalisation: Steven Soderbergh

Scénario: Reid Carolin

Avec: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan-Din, Jemelia George, Ethan Lawrence, Alan Cox, Vicki Pepperdine et Matt Bomer

Durée: 112 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol