The Pale Beyond : on mange d’la misère au souper

Vous êtes en 1910 et vous êtes à bord du Temperance, un magnifique vaisseau financé par un mécène anonyme à la recherche de la Vicountess, navire similaire perdu dans les confins glacés du pôle Sud, cinq années auparavant.

Seulement, le Temperance est maintenant prisonnier des glaces, les journées raccourcissent, les provisions se font rares et le capitaine a disparu. C’est à vous, en tant que second, de gérer les ressources intelligemment et de maintenir la loyauté de l’équipage afin de repousser les engelures, le scorbut ou le recours au cannibalisme. Des décisions difficiles aux répercussions misérables, voici ce qu’il y a au menu dans The Pale Beyond.

Le jeu de stratégie de Bellular Studios s’inspire très librement des événements de l’expédition Franklin durant laquelle les navires HMS Erebus et HMS Terror sont restés pris dans les glaces en tentant de percer le mystère du passage du Nord-Ouest, imposant à ses équipages une vie de misère dans les ténèbres et le froid, devant parfois avoir recours au cannibalisme pour subsister.

C’est ce que vous devez empêcher dans The Pale Beyond, un jeu de stratégie où vous gérez votre équipage semaine après semaine après qu’un mystérieux partenaire financier invisible vous ait envoyé, vous et quelques dizaines d’autres erres, sur les glaces du Pôle Sud retrouver un bateau perdu depuis plusieurs années. Vous devez gérer intelligemment les trois ressources principales qui vous sont octroyées (le moral de l’équipage, le carburant disponible et évidemment les rations de nourriture) afin d’éviter le pire et de garder tout le monde sain et sauf. Plus facile à dire qu’à faire.

Avec son design de jeu intelligent, The Pale Beyond allie bien un jeu de stratégie prenant et engageant avec une trame narrative captivante. Bien que le jeu présente une descente aux enfers dans laquelle tout va de mal en pis, les personnages riches et les dialogues inspirés pavent la voie à une expérience immersive et intense.

Le jeu n’arrive malheureusement pas à faire oublier son interface utilisateur un peu maladroite et malgré la beauté des visuels, ceux-ci souffrent d’un manque de variété. Malgré ces deux défauts, The Pale Beyond demeure un combat intense contre le chaos, le froid et la faim et parlera aux amateurs de terreur et de jeux de placement de travailleurs qui n’ont pas froid aux yeux.

The Pale Beyond

Développeur : Bellular Studios

Éditeur : Fellow Traveler

Plateformes : Windows, macOS (testé sur Windows / Steam)