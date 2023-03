Une édition Spacer’s Choice – et des bogues – pour The Outer Worlds

Est-ce une question d’argent? Ou simplement le désir d’offrir une édition encore plus peaufinée d’un jeu vidéo aux amateurs? Le fait est que deux ans après la sortie du titre original, les développeurs d’Obsidian et les éditeurs de chez Private Division ont lancé une version « améliorée » du très bon jeu de rôle à la sauce SF The Outer Worlds… avec une fournée de problèmes et de bogues.

L’idée de base était quand même alléchante : un jeu déjà assez titanesque, avec plusieurs dizaines d’heures de jeu en réserve, y compris avec deux très bons contenus supplémentaires, Peril on Gorgon et Murder on Erianos, le tout supposément optimisé pour présenter des textures plus diversifiées et mises au goût du jour, un meilleur éclairage, etc.

Bref, tout le nécessaire pour profiter de l’excellent jeu conçu par le même studio qui a connu ses premières heures de gloire en concevant Fallout : New Vegas, qui est ironiquement une expansion du jeu de rôle Fallout 3, certes, mais aussi un bien meilleur jeu que son « grand frère ».

Le problème, avec cette édition « Spacer’s Choice », du nom d’une compagnie omniprésente sur cette planète où le joueur devra résoudre bien des mystères pour tenter, notamment, de secourir des centaines de milliers de colons coincés depuis des décennies dans un sommeil artificiel et laissés en orbite, est double.

Tout d’abord, il y a raison de se demander pourquoi, trois ans seulement après le lancement de la version originale du jeu, et un peu moins de deux ans après la sortie de la deuxième et dernière expansion, les développeurs ont été appelés pour produire une version « améliorée » du jeu. Les grands patrons n’étaient-ils pas satisfaits du résultat original? La critique est pourtant dithyrambique pour ce titre qui était d’ailleurs très attendu, augmentant d’autant la pression sur les créateurs.

Voulait-on simplement raviver l’attention portée à The Outer Worlds sans se casser la tête pour ajouter une pièce scénaristique de plus au puzzle et prendre la peine de créer une nouvelle expansion? Il est d’ailleurs un peu étonnant – et décevant – de constater que cette mise à jour n’est pas gratuite, mais est plutôt offerte pour une quinzaine de dollars, en plus de nécessiter le jeu de base et les deux expansions.

Mais ce qui agace le plus, c’est que si les textures et l’éclairage semblent raisonnablement plus intéressantes, les problèmes de performance ont quant à eux été multipliés. Au lancement d’une nouvelle partie, en fait, le premier combat a entraîné la perte d’au moins une demi-seconde de contenu, en quelque sorte. Au moment d’appuyer sur la gâchette pour utiliser le premier pistolet offert au joueur et abattre un ennemi, le jeu est directement passé de l’utilisation de l’arme à l’instant où l’ennemi gisait au sol, tué d’une balle en pleine tête; nul trace de l’impact ou de la chute du corps.

De là à accoler à cette édition spéciale le slogan douteux de la compagnie Spacer’s Choice, dans le jeu, c’est-à-dire, en gros, que l’entreprise offre des produits d’une qualité douteuse, mais qu’il est nécessaire d’acheter leurs produits, il n’y a qu’un pas que plusieurs joueurs déçus ont rapidement franchi.

Depuis le lancement, les développeurs sont à l’oeuvre pour corriger les problèmes et s’assurer que cette amélioration soit, eh bien, une véritable amélioration, mais la première impression est souvent la plus importante, y compris dans le domaine du jeu vidéo. Et en l’état, difficile, voire impossible de recommander de débourser 14 $ pour finalement vivre une expérience moins agréable. Peut-être faudra-t-il attendre plusieurs mois avant de changer d’avis. Heureusement, en attendant, le jeu original et ses expansions sont toujours disponibles…

The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition

Développeur : Obsidian Entertainment

Éditeur : Private Division

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series, Windows (testé sur Windows / Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

