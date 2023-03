Aces & Adventures a plus d’un as dans sa manche

En ouvrant Aces & Adventures, on se trouve dans une clairière en vue à la première personne, devant trois piédestaux. Déjà, l’atmosphère est agréable, et les sons ambiants d’oiseau et de vent enjolivent le menu du jeu (parce que oui, ceci est le menu, et on peut rester un moment avant de le réaliser). À gauche, on a la construction de paquets de cartes (plus sur cette mécanique plus tard). À droite complètement, on peut augmenter de niveau nos personnages (cinq au total, qui seront débloqués assez rapidement). Au milieu, c’est là que l’aventure commence.

C’est bien connu, tout le monde sait jouer au poker; c’est en tout cas ce que le jeu assume, puisque dès le départ, Aces & Adventures vient ajouter des mécaniques de vie, d’attaque et de défense à tout ça. Heureusement, malgré quelques choix des développeurs qui nous font nous sentir laissés à nous-mêmes, il y a une solide base cachée sous l’agréable présentation. On nous lance quelques explications, et la première aventure du printemps commence.

Le jeu consiste en 13 chapitres, que l’on peut rejouer dans quatre niveaux de difficulté, identifiés par les saisons (du printemps à l’hiver). Il y a aussi un mode plus roguelite, sans histoire, dans lequel on peut choisir notre parcours sur une carte du monde selon les différents chemins qui nous sont présentés. Ce mode est également divisé en quatre difficultés, et offre plus de rejouabilité que l’histoire de base, qui est la même peu importe la difficulté.

Les sons d’ambiance et l’excellente narration sont capables de nous faire oublier le manque d’originalité du scénario, du moins pour quelques chapitres. Fait qui m’a complètement séduit, même le plateau de jeu est affecté par l’histoire ; dans une tempête, par exemple, on voit les reflets de lumière des éclairs illuminer le jeu, comme si on était réellement sur place.

Aces & Adventures est un régal sonore et visuel, mais qu’en est-il de ce qu’on y fait? Une fois qu’on maitrise les différentes possibilités de combinaisons qu’on peut faire au poker, on y ajoute de nouvelles mécaniques. Pour attaquer, on choisit notre ennemi, on lui lance une combinaison de cartes, pour espérer faire du dégât égal au nombre de cartes utilisées (par exemple, pour une paire que notre ennemi ne peut pas battre, on fera deux points de dégât). Pour se défendre, il faut contrer les combinaisons adverses, soit en égalant, soit en jouant plus haut pour renvoyer une partie du dommage. Chaque tour, on remplit notre main de cinq cartes à jouer régulières, et on pige aussi une carte spécifique au personnage incarné.

Ces habilités peuvent ajouter de la force, de la défense, transformer nos autres cartes, faire des attaques de plus, éliminer des cartes adverses, bref, plusieurs bonus pour espérer triompher de nos adversaires. Il est à noter que nous conservons la même vie à travers les différents combats, tant qu’on n’a pas terminé un chapitre, alors toute aide est bienvenue. Il sera aussi possible de trouver des cartes d’équipement, qui vont amener d’autres bonus à notre quête, et notre personnage peut monter de niveau trois fois par chapitre, pour débloquer des pouvoirs spéciaux (à condition de les avoir débloqués à l’extérieur de l’aventure).

Après chaque chapitre, on obtient de l’expérience et de nouvelles cartes d’habilités. Avec l’expérience, on peut choisir l’un des cinq personnages du jeu pour augmenter son niveau global, et lui débloquer des possibilités pendant l’aventure. Chaque personnage a trente niveaux, après quoi on peut retourner à zéro avec des nouveaux effets visuels. Pour ce qui est des cartes d’habiletés propres à chaque personnage, on peut créer un paquet de trente, qui seront disponibles pendant le jeu. Ces cartes sont généralement plus fortes que celles qui sont fournies de base, mais il en faut plusieurs avant d’avoir assez de choix pour compléter un paquet décent, de sorte que je n’ai personnellement pas eu à changer quoi que ce soit avant le tout dernier chapitre de l’aventure, ce qui rend cette mécanique un peu trop optionnelle à mon goût.

Aces & Adventures est beau, offre énormément de possibilités au joueur en lançant des récompenses sans retenue, et on pourrait s’y perdre pendant longtemps. Malgré cela, je sentais que j’avais fait le tour après une dizaine d’heures de jeu. Je retournerai probablement dans cet univers prochainement, mais après la quête principale terminée, il est plus digeste à petites doses.

7/10

Aces & Adventures

Développeur : Triple.B.Titles

Éditeur : Yogscast, Triple B Games

Plateforme : Windows

Interface du jeu offerte en français

