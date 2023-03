Il y a maintenant plus de pays autoritaires que de démocraties sur Terre

Pour la première fois en 20 ans, la planète compte davantage d’autocraties que de démocraties libérales, mais l’avenir n’est pas entièrement sombre, indique l’édition 2023 du rapport produit par le Varieties of Democracy Institute (V-Dem Institute), de l’Université de Göteborg, en Suède.

La démocratie est en déclin à l’échelle planétaire, et un nombre croissant de personnes vivent dans des pays autoritaires au cadre souvent particulièrement strict, lit-on ainsi dans le rapport. Celui-ci démontre également que cette tendance se poursuit, et que la planète n’a jamais été aussi antidémocratique en 35 ans, soit avant la chute du Mur de Berlin (1989) et l’effondrement de l’Union soviétique (1991).

« Le niveau de privilèges démocratiques dont jouit le citoyen moyen, sur notre monde, est de retour à ce qu’il était en 1986. Cela veut dire que 72 % de la population mondiale, soit 5,7 milliards de gens, vivent sous un régime autrocrate », déplore Staffan Lindberg, directeur du V-Dem Institute.

Ce déclin démocratique est particulièrement marqué dans la région de l’océan Pacifique, en Europe de l’Est, en Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais le nombre de pays qui subissent un recul démocratique, ou une autocratisation, a largement augmenté au cours des 10 dernières années, passant de 13 à 42 pays entre 2002 et 2022, ce qui est le total le plus important rapporté par l’organisation, jusqu’à présent.

Plus d’autocraties que de démocraties

En général, indiquent les auteurs de l’étude, les pays vivent une autocratisation lorsque des mouvements politiques autoritaires gagnent en influence et peuvent agir dans le domaine des politiques gouvernementales. Ces mouvements vont alors démanteler les institutions démocratiques : la presse libre, la société civile, les organisations indépendantes et le système judiciaire. Une fois le processus lancé, dans la vaste majorité des cas, cela mène éventuellement au démantèlement de la démocratie.

L’avancée des autocraties strictes est également mise de l’avant dans l’édition 2023 du rapport. Pour la première fois en deux décennies, la planète compte moins de démocraties que d’autocraties.

« Vingt-huit pour cent de la population mondiale, soit 2,2 milliards de personnes, vivent maintenant dans des autocraties strictes, comparativement à 13 %, ou 1 milliard de personnes, qui vivent dans des démocraties libérales », mentionnent les experts.

Encore de l’espoir

Tout n’est cependant pas perdu, soulignent les spécialistes suédois. Certains pays ont ainsi réussi à revenir dans le giron démocratique après de longues périodes de démantèlement des institutions démocratiques. Parmi ces nations, on trouve la Bolivie, la Moldavie, l’Équateur, les Maldives, la Macédoine du Nord, la Slovénie, la Corée du Sud et la Zambie; tous des pays, affirme-t-on, qui ont été en mesure de renverser leur évolution autocratique.

« Le fait que huit démocraties, qui étaient en pleine période d’autocratisation, ont stoppé ce processus et ont effectué un retour est une bonne nouvelle pour la démocratie. Il est rare de voir des pays qui effectuent un tel virage à 180 degrés. Les nations qui ont atteint cet objectif ont favorisé l’émergence d’une mobilisation pro-démocratie, en plus de rétablir un système judiciaire objectif, de faire tomber les leaders autoritaires, de mettre en mettre des élections libres et justes, d’oeuvrer à contrer la corruption, et de d’injecter du sang neuf dans la société civile », souligne M. Lindberg.

