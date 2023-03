Qui est responsable d’un décès lié à la désinformation?

La famille de Jeremy Parker allègue que le groupe America’s Frontline Doctors (AFD), de même que l’influenceuse d’Instagram et ostéopathe Medina Culver, sont responsables de la mort de Jeremy Parker, en février 2022, pour l’avoir faussement convaincu de l’efficacité de l’HCQ comme traitement contre la COVID. Ils réclament une compensation de 30 000$.

AFD est ce groupe qui s’était fait connaître par une conférence de presse devant l’édifice de la Cour suprême des États-Unis, en juillet 2020, tenue par une dizaine de personnes habillées de sarraus blancs et se présentant comme médecins (certains l’étaient). Ils y prétendaient que ni les masques ni les mesures sanitaires n’étaient nécessaires et que l’HCQ suffisait pour combattre le coronavirus. La vidéo de l’événement avait été partagée sur Twitter par Donald Trump lui-même, avant d’être retirée de la plupart des plateformes.

Leur fondatrice, Simone Gold, a été condamnée l’an dernier à deux mois de prison pour sa participation aux émeutes du Capitole du 6 janvier 2022. Une autre participante à la conférence de presse était la co-fondatrice d’un groupe de lobbyistes pro-Trump. Un troisième, James Todaro, un médecin qui ne pratiquait plus depuis deux ans, pourrait être celui par qui l’idée de l’HCQ était parvenue jusqu’à Trump, en mars 2020. Enfin, une des vedettes de juillet 2020, Stella Immanuel, qui exerce la médecine au Texas, prétendait que l’endométriose est causée par des relations sexuelles avec des démons, que des lézards à visage humain nous gouvernent, et que de l’ADN extraterrestre est utilisé en médecine.

Plus récemment, Simone Gold a été poursuivie par les administrateurs de l’organisme : elle est accusée d’avoir détourné à des fins personnelles près de 4 millions de dollars. Pendant la pandémie, une importante source d’argent pour AFD avait été la vente de prescriptions pour de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine. Une enquête du magazine The Intercept avait révélé en septembre 2021 que cela avait rapporté des revenus d’au moins 6,7 millions de dollars US.

En octobre 2022, le rédacteur en chef de la revue Science, Holden Thorp, s’inquiétait dans un éditorial que les médecins n’aient pas été plus nombreux à dénoncer les activités de ce groupe. À ce moment, un autre des membres d’AFD, Joseph Ladapo, venait d’être nommé médecin-chef de l’État de Floride (surgeon general) par le gouverneur Ron DeSantis, un républicain qui a affiché son scepticisme face au virus et aux vaccins. Il est facile, écrivait Thorp, « de blâmer les politiciens, les animateurs de chaînes télé de droite et les bonimenteurs de podcasts, pour la diffusion de désinformation. Mais est-il légitime de blâmer ces gens sans reconnaître que des membres de la communauté scientifique qui ne sont jamais remis en question, leur permettent ainsi de semer le doute? »

