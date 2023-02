Disney sur la glace du Centre Bell

Pour les adultes qui rêvent encore devant les films de Walt Disney, les derniers – particulièrement populaires – étant La Reine des neiges et Encanto, et bien sûr pour le public des enfants qui ne résiste pas au charme de ses personnages, c’est le retour de Disney sur glace au Centre Bell pour la semaine de relâche.

Disney sur glace propose donc les aventures magiques de La Reine des neiges, le long métrage d’animation #1 de tous les temps, et de Encanto. Leurs personnages qui prendront vie sur la glace transporteront les fans dans deux des films, et le public pourra chanter en chœur ses chansons préférées tout en appréciant du patinage artistique de niveau mondial, des acrobaties aériennes.

Le narrateur de l’histoire de La Reine des neiges sera Olaf, le bonhomme de neige qui aime les câlins chaleureux et tout ce qui est estival. Le patinage artistique mènera les familles jusqu’à Arendelle pour participer à l’aventure d’Anna à la recherche d’Elsa, dont les pouvoirs glaciaux ont déclenché un hiver éternel. Kristoff et Sven feront traverser les conditions hivernales aux spectateurs alors qu’ils s’efforcent de ramener l’été.

Aux antipodes de l’aventure de La Reine des neiges, le public est aussi convié dans l’une des montages de la Colombie où il rencontrera les Madrigal, une famille extraordinaire vivant dans une casita magique qu’on appelle un Encanto.

Mirabel racontera l’histoire de son étonnante famille, et comment elle a sauvé la casita, la maison enchantée, avec ses sœurs : Isabela, qui excelle dans tout et qui fait fleurir les plantes, et Luisa, qui possède une force surhumaine et qui utilise ce don pour aider les gens du village à déplacer les édifices et à détourner les rivières.

Il y aura aussi Tia Pepa, qui peut contrôler la météo avec ses émotions, son mari Felix; leur fille Dolores, à l’ouïe exceptionnelle; et le mystérieux et incompris Bruno de la famille Madrigal, dont les visions prédisent l’avenir.

Parmi les héros qui patineront sur la glace, il y aura non seulement les personnages des deux films en vedette mais aussi les classiques Mickey, Minnie, Donald et Dingo et bien d’autres. Car Walt Disney accumule les succès et ses créations font désormais partie d’un patrimoine culturel solidement ancré dans nos sociétés, si ce n’est dans celui du monde entier.

DISNEY SUR GLACE présente La Reine des neiges et Encanto, du 2 au 5 mars 2023 au Centre Bell, à Montréal