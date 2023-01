Désinformation en science au Canada : encore bien du travail a faire

Les impacts des fausses nouvelles sur la santé n’avaient pas attendu la COVID. On estimait dans les années 2010 que les Canadiens dépensaient près de 200 millions de dollars par an avec l’homéopathie, et plus de 100 millions en traitements « énergétiques » comme le reiki. Mais pendant la pandémie, les finances ont continué d’être sollicitées: aux États-Unis, les prescriptions inappropriées d’ivermectine, à elles seules, ont coûté aux assureurs privés environ 130 millions de dollars US par an.