Air Play : une envolée de rires et de poésie pour le temps des fêtes

Superbe spectacle à voir en famille pour le temps des fêtes, Air Play est un hommage à l’atmosphère qui nous entoure, à la respiration, au vent qui souffle, au ciel et au spectacle de ses quatre saisons; au voyage dans la vie que l’on fait même si on reste à la même place.

La compagnie Acrobuffos de New York, qui voyage dans le monde entier, se produit pour la première fois au Canada et à Montréal, et il ne faut surtout pas manquer ça.

Seulement deux artistes sur scène, mais un spectacle géant et féérique qui monte au plus haut du théâtre de la Tohu et survole même les spectateurs.

Elle, Christina, est toute jaune avec ses deux petites couettes et sa grosse valise; lui, Seth, est tout rouge (ou presque) avec sa même valise. Ils se rencontrent, se chamaillent sur un objet qu’ils possèdent chacun et hésitent à échanger, se réconcilient, font un bout de chemin ensemble et finissent par reprendre leurs parcours respectifs.

Ce spectacle de cirque combine le talent de deux clowns, acteurs et magiciens, et de l’air projeté vers le ciel et qui fait virevolter et danser les objets les plus insolites. Les scènes d’éclats de rire alternent avec celles très douces et poétiques. La musique est à chaque fois bien choisie et les tableaux et les sculptures mouvantes d’une qualité esthétique impressionnante.

Les deux artistes d’Acrobuffos impliquent savamment le public et le font participer avec intelligence, délicatesse et humour. La participation involontaire de certains jeunes enfants fait partie des moments magiques du spectacle. C’est que les deux artistes savent y faire pour impliquer les personnes adéquates et susciter la bonne humeur et les éclats de rire de tous.

Des voiles gigantesques s’envolent et dansent toutes seules au rythme de la musique, les ballons de plus en plus volumineux s’élèvent dans les airs ou avalent les artistes, les flocons de neige ou les étoiles scintillent dans le ciel sombre rempli de planètes étonnantes, les parapluies tourbillonnent les jours de tempête… Chaque séquence drôle ou poétique est éblouissante de beauté, légère, joyeuse et suscite l’imagination. Air Play est une vraie réussite, une envolée qui fait du bien.

Cette création est un très beau spectacle de cirque et d’humour pour tous les âges, idéal pour le temps des fêtes.

Air Play (pour tous les âges et les enfants à partir de 5 ans)

Compagnie Acrobuffos

Auteurs et créateurs : Seth Bloom, Christina Gelsone, Daniel Wurtzel

Interprètes : Seth Bloom et Christina Gelsone

Sculptures aériennes : Daniel Wurtzel

Directeur : West Hyler

Du 14 décembre 2022 au 1er janvier 2023 au théâtre La Tohu à Montréal