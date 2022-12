Des gènes d’il y a deux millions d’années

Pour être exact, il ne s’agit pas des gènes d’une bestiole qu’on aurait retrouvée fossilisée dans une roche, mais de l’ADN environnemental, c’est-à-dire des fragments provenant de plusieurs espèces qui peuplaient la région. En l’occurrence, une région du nord du Groenland, à une époque où il y faisait plus chaud qu’aujourd’hui.

L’ADN est une molécule qui se dégrade relativement vite et, pour cette raison, il a longtemps été impossible de décoder les génomes d’humains, d’animaux ou de végétaux vieux de plusieurs milliers d’années. Seuls les progrès technologiques récents, qui permettent de décoder beaucoup plus vite, à partir de fragments de plus d’un individu de la même espèce, ont permis de combler des trous dans les connaissances. Le précédent record —un million d’années— était un génome partiel de mammouth, publié en février 2021 et obtenu à partir de dents provenant de deux de ces animaux.

On trouvait donc dans le nord du Groenland, il y a 2 millions d’années, des épinettes, des aubépines et différentes fleurs — en tout, une centaine d’espèces de plantes, ainsi qu’on s’y attendrait dans une forêt, ou « un écosystème », comme l’écrivent les chercheurs dans le titre de leur étude, parue le 7 décembre dans Nature. On y a aussi détecté la présence de quelques animaux comme le lièvre arctique, le renne et des rongeurs, et possiblement des mastodontes, des cousins de l’éléphant aujourd’hui disparus.

Rien pour étonner les chasseurs de fossiles et les experts des climats anciens, mais le nouveau record ouvre surtout une porte plus large sur la recherche d’ADN ancien : il devrait être théoriquement possible d’en découvrir qui soit plus ancien encore, dans des sédiments.

La découverte a été effectuée dans une série de couches de sable, de vase et de boue appelée la Formation Kap Kшbenhavn, déjà connue pour des découvertes de fossiles. L’ADN était entremêlé aux grains de sable et de roche.