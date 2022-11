La magie des petits déploiements

Le cirque d’aujourd’hui se présente sous une multitude de formes différentes. Parfois on nous séduit avec le faste et la magnificence, en déployant sur la même scène plusieurs disciplines circassiennes à la fois, avec force chorégraphies et musique en directe, sous une profusion d’éclairages et de décors flamboyants. Parfois, comme le 9 novembre dernier à la ToHu, on nous impressionne et on nous ravi avec bien peu d’artifices. On peut sans doute ici parler de cirque dans sa plus simple expression, de cirque à l’état pur.

Ghost light est une production de Machine de cirque et met en scène deux complices de toujours, Maxime Laurin et Ugo Dario. La première de ce spectacle avait lieu ce soir-là et les représentations se poursuivent jusqu’au 12 novembre.

Ghost light, c’est le nom anglais de la loupiote qui reste allumée quand tout le théâtre est dans la noirceur. On dit qu’elle attire les fantômes du cirque, comme pour leur dire qu’ils peuvent revenir s’amuser alors que les vivants sont allés dormir.

Mais voilà que deux acrobates en chair et en os décident de venir peaufiner leur numéro alors que les fantômes sont présents dans l’enceinte. C’est dans cette atmosphère que Maxim et Ugo s’entraînent à sauter, à voler et à chuter, tout en s’amusant et en rigolant. Ils poussent leurs limites, se provoquent, se chamaillent pour avoir le plus beau rôle. Ce sont de magnifiques amis.

Mais un drame survient et Maxime se retrouve seul sans son indéfectible ami. D’abord incrédule puis, profondément désemparé, Maxime sombre peu à peu dans le désespoir jusqu’à ce que survienne pour le temps d’une nuit, un fantôme inattendu, celui d’Ugo. Voilà qui suffit à faire renaître cette increvable amitié.

Cette histoire particulièrement touchante nous est racontée de façon brillante par deux artistes extrêmement doués qui nous éblouissent avec leur façon originale de sauter, de voler, tout en en nous faisant rire. Dario et Laurin sont souples, puissants, expressifs, créatifs. Et il leur suffit de quelques accessoires fantomatiques, de bons éclairages, et d’une musique originale pour réaliser, à eux deux, un spectacle grandiose! Courez voir ce spectacle avant que se termine la longue et fructueuse collaboration de ces grands artistes.