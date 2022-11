Nope, un prédateur venu du ciel

Jordan Peele possède un talent indéniable pour scénariser et réaliser des films d’horreur uniques et très personnels, et c’est encore le cas avec Nope, son plus récent long-métrage maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Situé à Agua Dulce en Californie, le Haywood Hollywood Horses fournit des chevaux pour les tournages de productions cinématographiques et publicitaires. Il s’agit du seul ranch des États-Unis opéré par des Afro-Américains. Il y a six mois, des dizaines de petits objets métalliques sont mystérieusement tombés du ciel, et le propriétaire, Otis Haywood, est décédé après qu’une pièce de monnaie se soit logée dans son cerveau. C’est maintenant son fils, OJ, qui dirige l’entreprise familiale, et les affaires sont difficiles. Il doit même vendre plusieurs de ses étalons à son voisin, le parc d’attractions western Jupiter’s Claim, pour payer ses comptes.

Un soir, l’une de ses bêtes, un canasson nommé Ghost, s’enfuit de son enclos, et se fait capturer par ce qui a toutes les apparences d’un OVNI. Sa sœur, Emerald, le convainc alors de filmer la soucoupe volante afin de monnayer les images et de renflouer les finances du ranch. Ils installent donc un système de surveillance sophistiqué afin de capturer l’objet sur pellicule, mais ils sont loin de se douter du danger que représente l’entité venue du cosmos.

S’il s’est d’abord fait connaître avec l’émission humoristique Key & Peele, Jordan Peele s’est taillé une solide réputation comme maître de l’horreur dans les dernières années avec des œuvres comme Get Out ou Us. Le cinéaste apporte toujours un point de vue original à des thèmes surexploités, et c’est encore le cas de Nope, sa production la plus ambitieuse à ce jour. La négation du titre agit comme un leitmotiv, et est prononcée à de multiples reprises par les personnages, autant comme un signe d’incrédulité qu’un refus de participer à des événements aussi inexplicables qu’effroyables. Cette allégorie sur la société du spectacle et les tentatives des humains pour harnacher les forces de la nature dans un but de divertissement débute très lentement. Il ne se passe pratiquement rien durant les premières quarante-cinq minutes, où le réalisateur se contente de présenter ses protagonistes et d’établir l’ambiance, mais il vaut la peine de persévérer puisque, une fois qu’elle atteint son rythme de croisière, l’histoire devient captivante, et ne ressemble en rien aux autres productions mettant en vedette une présence extraterrestre.

En horreur, il est souvent plus efficace de suggérer les choses plutôt que les montrer directement, une leçon que Jordan Peele met en pratique dans Nope. Après avoir parsemé l’intrigue de faux signaux (des enfants déguisés en extraterrestres, une mante religieuse qui a l’air monstrueuse quand elle se place sur la lentille de la caméra, etc.), le réalisateur se contente de montrer les contours fugaces de l’objet volant, les chevaux emportés par un tourbillon de vent et de poussière, ou un nuage immobile dans le ciel alors que tous les autres se déplacent, ce qui rend encore plus terrifiant le dévoilement de l’entité cosmique. Daniel Kaluuya, qui est en voie de devenir le comédien fétiche de Peele, livre un OJ étonnamment stoïque devant les terribles événements se déroulant sous ses yeux. Il partage une chimie tangible avec Keke Palmer, qui incarne sa sœur, Emerald. La distribution compte également la présence de Steven Yeun (The Walking Dead), de Wrenn Schmidt (For All Mankind) et de Michael Wincott (Strange Days). Le vétéran Keith David tient également un petit rôle, celui du père Haywoood.

La version haute-définition de Nope contient le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD. Du côté du matériel supplémentaire, on compte cinq scènes retirées du montage, un « gag reel » colligeant les décrochages les plus drôles survenus sur le plateau, une revuette consacrée à la conception de la créature extraterrestre, et une autre explorant l’histoire de la première séquence animée de l’histoire du cinéma, celle d’Eadweard Muybridge en 1904 montrant un jockey noir à dos de cheval qui, dans la mythologie du film, serait l’ancêtre des Haywood. On trouve enfin un Making Of substantiel de près d’une heure, où Jordan Peele et les acteurs principaux parlent du projet, de leur expérience de tournage, et nous font pénétrer dans les coulisses de certaines scènes, notamment celle du sitcom Gordy’s Home, une émission télévisée fictive ayant connu une fin abrupte après que le chimpanzé vedette ait tué deux comédiens et défiguré un autre dans une crise de rage, et dont l’histoire est racontée en filigrane.

Bien que Jordan Peele avoue avoir été influencé par Close Encounter of the Third Kind, Nope évoque plutôt une autre œuvre de Spielberg, Jaws, alors que l’on scrute le ciel bleu plutôt que la mer dans l’appréhension de la prochaine attaque de la créature extraterrestre. Parfait mélange d’horreur et de science-fiction, il s’agit d’un divertissement original, et rafraîchissant.

7.5/10

Nope

Réalisation et scénario: Jordan Peele

Avec: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Devon Graye et Keith David

Durée: 130 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol