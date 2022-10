Le lait, un aliment vieux de 7400 ans

Une nouvelle étude a révélé que le lait avait été utilisé par les premiers agriculteurs d’Europe Centrale au début de l’ère néolithique, il y a environ 7400 ans. Ce faisant, les humains de l’époque ont progressé dans leur capacité de tirer leur nutrition du lait, en plus de jeter les bases du début de l’industrie laitière.

Ces travaux de recherche, menés par l’Université de Bristol et publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences, ont permis d’utiliser une nouvelle technique pour déterminer l’âge de traces de gras laitier préservées dans des parois de pots en poterie qui remontent au 54e siècle avant notre ère. Cette méthode cible les acides gras se trouvant dans les résidus de graisse des animaux, ce qui permet de détecter l’arrivée de nouveaux aliments à l’époque préhistorique.

La principale auteure de l’étude, la Dre Emmanuelle Casanova, a déclaré qu’« il est incroyable de pouvoir dater, avec précision, le début de l’exploitation du lait par les humains, à l’époque préhistorique. Le développement de l’agropastoralisme a transformé le régime des humains préhistoriques en introduisant de nouvelles commodités alimentaires, comme le lait et les produits laitiers, qui sont toujours là, de nos jours ».

Les colons provenant du sud-est, de l’est et de l’ouest de l’Europe étaient les premiers groupes d’agriculteurs néolithiques de l’Europe Centrale, appelés Linearbandkeramik (LBK). Les conclusions de cette étude démontrent que certains de ces premiers colons, dans la région, utilisaient du lait en grandes quantités.

Dans le cadre des travaux de recherche, des spécialistes dirigés par le professeur Richard Evershed ont analysé plus de 4300 morceaux de poterie provenant de 70 sites où ont résidé les LBK pour en examiné les résidus de nourriture. Ils ont ainsi découvert des variations importantes de l’utilisation du lait à travers cette région, alors que seulement 65 % des sites examinés contenaient des preuves de la présence de gras laitiers dans des pots en céramiques, ce qui suggère que l’utilisation du lait, si elle était importante, n’était pas une pratique universellement répandue chez ces premiers agriculteurs.

En se concentrant sur les sites où l’on trouvait des résidus laitiers, les chercheurs ont fourni environ 30 nouvelles dates, via la datation au carbone, pour déterminer le début de l’exploitation laitière par la culture LBK. Ces nouvelles dates correspondent à l’époque des premières installations des LBK, au milieu du 6e millénaire avant notre ère.

Selon le Pr Evershed, « cette étude est particulièrement importante, puisqu’elle nous offre un nouveau point de vue sur ce grand moment où les régimes alimentaires des humains ont changé, alors qu’ils évoluaient à travers l’Europe. Cela prouve hors de tout doute que les aliments laitiers circulaient largement au début de la période néolithique, malgré des variations dans l’ampleur de cette activité ».