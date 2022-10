Mémoire morcelée de l’histoire d’un amour d’une vie

Philippe est âgé de 92 ans et sa Clémentine, dont il se passe depuis quelque vingt ans, est l’amour de sa vie. À son âge, la mémoire de Philippe est déchiquetée, morcelée. Ses souvenirs sont parfois flous, davantage situés dans le ressenti que dans la possible narration. Ce sont toutefois certains moments clés de son histoire d’amour – heureux ou malheureux – qu’il se remémore encore et toujours, assis dans son fauteuil où il termine son existence.

La pièce Duo en morceaux, présentée au théâtre aux Écuries, est conçue autour de treize moments clés de l’histoire d’amour de Philippe et Clémentine. Mais chaque représentation n’en propose que sept parmi les seize, six tirés au hasard par les spectateurs et un offert comme un boni, à leur discrétion. L’ordre des séquences est aussi décidé plus ou moins aléatoirement. Et l’on comprend l’intention de faire participer le public au spectacle et de l’encourager sans doute à revenir pour découvrir les séquences auxquelles il n’aurait pas assisté.

Trois couples d’acteurs interprètent Philippe et Clémentine selon la période de leur vie. Car il y a les souvenirs de l’adolescence et des premiers émois amoureux, ceux de la vie adulte avec les choix de vie et les soucis quotidiens et enfin ceux de la maturité, avec la réorganisation du cadre de vie due à certaines séparations forcées.

Sur une scène où les décors sont aménagés par les acteurs eux-mêmes, ceux-ci interprètent donc ces séquences qui donnent à réfléchir sur les grandes étapes de la vie amoureuse que chacun des spectateurs a plus ou moins vécu. Mais comme ces séquences sont celles qui émanent de l’esprit d’un homme âgé, c’est davantage dans une gestuelle, une certaine chorégraphie, qu’elles se déploient, même si des dialogues appuient parfois les propos.

Selon l’âge auquel l’oeuvre est vécue, le couple d’acteurs concerné est convoqué sur la scène. Mais cela se fait aussi sous le regard et avec la participation des autres, comme pour montrer que Philippe et Clémentine demeurent chacun une et une seule personne d’un bout à l’autre de leur existence. Cette mise en profondeur est intéressante. Elle donne à réfléchir sur la manière dont on se remémore les moments importants de notre histoire personnelle. Elle donne aussi, bien sûr, à réfléchir sur ce que c’est que l’amour. Comment deux personnes peuvent miser l’une sur l’autre pour faire couple en dépit ou peut-être grâce à leurs vulnérabilités respectives.

Duo en morceaux

Création du Théâtre I.N.K

Idéatrice et maître d’œuvre : Marilyn Perreault

Créatrices des seize scènes du spectacle : Marie Béland, Laurence Castonguay Emery, Alix Dufresne, Sophie Gee, Florence Loison, Annie Ranger, Anne Thériault, Isabelle Wéry

Distribution : Jade Barshee, Richard Fréchette, Jon Lachlan Stewart, Maxime-Olivier Potvin, Clara Prieur, Jacqueline van de Geer

Duo en morceaux, du 25 octobre au 12 novembre 2022 au Théâtre Aux Écuries, à Montréal