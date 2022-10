Un nouveau record de joueurs pour Steam

La popularité de Steam, la plateforme numérique exploitée par le développeur de jeux Valve, qui permet à la fois d’acheter des titres et de jouer en ligne, entre autres options, ne se dément toujours pas. L’entreprise a ainsi annoncé avoir atteint un pic d’un peu plus de 30 millions de joueurs connectés simultanément.

Ce record, atteint le 23 octobre dernier, surpasse le pic précédent de 27 millions d’utilisateurs (et des poussières) connectés au même moment, en novembre 2021, écrit Game Developper.

Toujours selon ce média en ligne, le nombre d’utilisateurs inscrits chez Steam, mais surtout le nombre de personnes en ligne en même temps – en train de jouer ou non – ne cesse de croître depuis le début de la pandémie. Sans surprise, des personnes n’ayant pas la possibilité de fréquenter les lieux de divertissement habituels se sont tournées vers d’autres moyens de se changer les idées, y compris les jeux vidéo.

Et selon les statistiques directement publiées par Steam, ce sont les jeux multijoueurs qui ont d’ailleurs toujours la cote. Ainsi, l’inébranlable Counter-Strike : Global Offensive, un jeu qui appartient justement à Valve, comptait plus de 323 000 joueurs branchés, mardi soir, après un pic frôlant le million, à un peu plus de 951 000, plus tôt dans la journée.

Toujours dans ce palmarès des jeux les plus populaires, on retrouve aussi des titres très bien établis depuis plusieurs années, comme Dota 2, un autre jeu multijoueurs, puis Lost Ark, un jeu de rôle pouvant se jouer en solo et en équipe, et Apex Legends, un autre jeu de tir en multijoueur.

Ce qui aide sans doute à la popularité des huit jeux les plus populaires sur Steam, en date de mardi, est qu’ils sont non seulement tous multijoueurs, mais qu’ils sont aussi gratuits… à l’exception de Rust, qui se joue en ligne, mais se détaille actuellement à une trentaine de dollars.

La surprise, en fait, est peut-être du côté de la neuvième position, où le jeu 4X Victoria 3, publié par Paradox Interactive, trône, tel un conquérant. Il s’agit, après tout, du seul nouveau jeu à se retrouver dans le top 10, et le seul jeu à ne pas s’orienter très largement vers une expérience à plusieurs.

Victoria 3, un jeu de stratégie économique, politique et militaire se déroulant entre le début du 19e siècle et le milieu du siècle suivant, est aussi le jeu le plus vendu du moment, toujours sur Steam.