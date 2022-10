Marauders, la froide histoire de l’espace

Dans l’espace, personne ne vous entend crier; ou, plutôt, personne ne vous entend jurer lorsque vous vous faites abattre en une fraction de seconde par un ennemi embusqué dans un corridor de mine désaffectée. À l’exception, peut-être, des membres de votre équipe. Bienvenue dans Marauders, un jeu de tir à la première personne qui ne pardonne pas.

Développé par Small Impact Games et publié par Team17, Marauders combine différentes caractéristiques qui, au premier abord, ne devraient pas fonctionner une fois mises ensemble : le titre se divise entre des parties à bord de vaisseaux spatiaux, où il est possible d’engager le combat contre d’autres engins, et des aventures à haut risque dans des installations aux multiples dangers; l’esthétique des décors, des armes et des armures est celle de la Deuxième Guerre mondiale (on nous explique que la Première Guerre mondiale ne s’est en fait jamais terminée), et si vous mourez, vous perdez tout votre équipement.

Et pourtant, cela fonctionne! Bien entendu, on peut se demander pourquoi une civilisation ayant développé le vol spatial n’aurait pas, parallèlement, inventé des armes plus modernes, mais l’idée a du bon. Après tout, Marauders nous place dans un contexte où, après la destruction de la Terre en raison des combats, ce qui reste d’humanité s’arrache les miettes de technologies et de ressources toujours existantes. On comprendra alors que les humains survivants ont autre chose à faire que d’inventer les fusils laser…

Et donc, lors de missions durant une vingtaine de minutes, au maximum – notre capacité d’oxygène maximale – le ou les joueurs, s’ils forment une équipe, doivent voyager jusqu’à un endroit prédéterminé (une mine, une prison, une station spatiale, etc.), afin d’y récupérer des objets et y accomplir des missions. Mais gare aux autres joueurs qui pourraient déjà s’y trouver, ou aux gardes armés qui patrouillent les corridors…

Jeu combinant à la fois les longs moments de tension, lors de l’exploration des corridors et des salles mis à mal par le passage du temps, et les séquences extrêmement animées, au cours desquelles les balles peuvent rapidement partir dans tous les sens, Marauders ne prend pas les néophytes par la main. De fait, à part un très bref tutoriel vidéo, en début de partie, il faudra apprendre à se débrouiller soi-même. Et la courbe d’apprentissage peut être très abrupte, surtout si l’on joue en solo.

Car jouer en équipe permet de faire couvrir ses arrières, bien entendu. Mais puisqu’il n’existe aucun identificateur, à l’écran, de nos amis et de nos ennemis, pas plus qu’il n’existe de carte du niveau dans lequel il faudra évoluer, il est tout à fait possible de se tromper et, dans un moment de panique, d’abattre son ou ses compagnons d’infortune. Ou de confondre un ennemi, fût-il humain ou artificiel, pour l’un de ses amis et finir avec des trous de balle un peu partout.

Est-ce que Marauders est dur? Absolument Pas seulement dur, en fait : frustrant, même, surtout si l’on espère gagner quelques points d’expérience, en solo. En ce sens, les développeurs du jeu gagneraient peut-être à ajuster le niveau de difficulté, ne serait-ce qu’en évitant que des brigands de l’espace expérimentés soient jumelés à des petits nouveaux.

Mais Marauders, malgré cet écueil, et malgré certaines aspérités certainement imputables à son existence, pour l’instant, sous la forme d’un titre en accès anticipé, est un jeu qui est non seulement accrocheur, mais aussi franchement prometteur. Et on se prend à franchement aimer l’idée d’aller s’étriper dans le fin fond du système solaire.

Marauders (accès anticipé)

Développeur : Small Impact Games

Éditeur : Team17

Plateforme : Windows (testé sur Steam)

Interface du jeu offerte en français