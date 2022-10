Uncharted : Legacy of Thieves Collection – Tout sur la forme, rien sur le fond

Combien de contrôles faut-il utiliser, sur clavier, pour grimper le long d’une corde? Chez Naughty Dog, ou plus probablement chez PlayStation PC, responsable de l’adaptation sur Windows du jeu Uncharted 4 : A Thief’s End et de son expansion indépendante The Lost Legacy, on a jugé qu’il en fait deux. Et cette différence, certes mineure, est indicatrice des problèmes qui grèvent la plus récente déclinaison des aventures de Nathan Drake.

Sur papier, l’idée est franchement intéressante : transposer les aventures du célèbre aventurier de la PlayStation vers le PC, tout en donnant une nouvelle couche de peinture à ce jeu d’abord sorti en 2017.

Et force est d’admettre que cette couche de peinture, cette amélioration graphique, est franchement réussie. On n’hésitera d’ailleurs pas à nous montrer, dans les écrans de chargement, les visages en gros plan de différents personnages, avec des détails qui ont clairement été ajoutés dans l’objectif de passer outre cette « uncanny valley », cette impression de dissociation lorsque des personnages artificiels tentent de ressembler à des humains.

Ici, le résultat est impressionnant, même si les exigences matérielles du jeu sont dantesques : même en ch0isissant un niveau de qualité « bas », le jeu éprouvera parfois des difficultés à afficher rapidement les décors et les particularités des costumes, par exemple. Oui, il ne fait aucun doute que l’ordinateur de ce journaliste a connu de meilleurs jours, et oui, on comprend tout à fait que les développeurs ont voulu attirer les joueurs PC en faisant miroiter non seulement les cabrioles de M. Drake, mais surtout des cabrioles en très haute définition, mais il y a lieu de se demander si tout cela était bien nécessaire.

Parce que le jeu en tant que tel souffre de graves problèmes de rythme et de structure. S’il faut rendre à César ce qui lui appartient – les dialogues et les interactions entre les personnages donnent l’impression d’avoir été tirées d’un film possédant un excellent rythme, chapeau Naughty Dog –, on a franchement l’impression d’être coincés dans un film.

Les cinématiques sont non seulement nombreuses, mais elles sont aussi passablement longues. De fait, sur les quelques heures consacrées au jeu par ce journaliste, il est fort probable que la moitié du temps de « jeu », voire davantage, ait en fait été passé à attendre que les personnages représentés à l’écran finissent leurs dialogues respectifs, pour ensuite pouvoir explorer une zone spécifique, tuer quelques méchants, ou échapper à un éboulement, entre autres.

De façon encore plus étrange, la grande majorité de la puissance graphique semble consacrée à animer les personnages lors de ces cinématiques. Bien sûr, les environnements du jeu sont très beaux, mais pourquoi engloutir tous les moyens techniques dans des séquences où le joueur ne fait absolument rien? Si l’on souhaite absolument regarder un film mettant en vedette un jeune aventurier échappant à la mort et voyageant à travers le globe, eh bien, il y a toujours un certain Indiana Jones…

Parmi les autres irritants, on ne comprend pas pourquoi le seul jeu de la série à avoir été transposé sur PC est le quatrième (et plus récent). Pour un monde où les personnages évoluent à travers les différentes aventures, on avait parfois bien du mal à comprendre la raison de l’apparition de certains personnages.

Et enfin, avec des séquences exploratoires correctes, mais qui donnent l’impression d’être guidé vers une seule approche; avec plusieurs bogues du côté des animations ou des interactions entre personnages; avec des séquences d’action, notamment du côté du tir, où les contrôles sont peu affinés, et avec des vestiges des commandes sur console, comme ce fameux deuxième bouton nécessaire pour grimper le long d’une corde, la Legacy of Thieves Collection tient largement de la poudre aux yeux. Mais une fois l’effet « wow » dissipé, on constate qu’il reste bien peu de choses auxquelles s’accrocher…

Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Développeurs : Naughty Dog et Iron Galaxy Studios

Éditeur : PlayStation PC

Plateforme : Windows (testé sur Steam)

Jeu offert en français