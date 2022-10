The Munsters: monstrueusement ennuyant

S’il nous a donné plusieurs bons films d’horreur, dont House of a 1000 Corpses ou Lords of Salem, Rob Zombie ne semble pas très doué pour la comédie, comme on peut le constater avec The Munsters, un long-métrage inspiré de la série télévisée culte et disponible depuis peu en Blu-ray, DVD et vidéo sur demande.

Lily Crucilla, une jeune goule âgée d’à peine cent cinquante ans, habite un luxueux château en Transylvanie avec son père, un vampire simplement appelé le Comte, son frère Lester, un loup-garou passant son temps à dilapider la fortune familiale, et leur domestique Igor. Bien qu’elle multiplie les rencontres, la femme désespère de rencontrer l’âme sœur un jour. Afin de prouver son génie, le docteur Wolfgang a décidé de fabriquer un être parfait à partir des meilleurs morceaux de plusieurs cadavres différents, mais suite à une erreur de son fidèle assistant bossu, qui a volé le cerveau d’un humoriste sans talent plutôt que celui du scientifique qu’il devait dérober, le résultat n’est vraiment pas à la hauteur des attentes de son créateur. Baptisé Herman Munster, la créature rêve de show-business, mais n’est pas particulièrement douée. Quand Lily fait sa connaissance, c’est le coup de foudre instantané entre les deux monstres. Herman ira même jusqu’à la demander en mariage, mais le Comte ne voit pas cette idylle d’un bon œil, et fera tout en son pouvoir afin de séparer les tourtereaux.

Je dois avouer en partant que je suis davantage un inconditionnel de The Addams Family, dont j’ai vu tous les épisodes plusieurs fois, et que je connais beaucoup moins The Munsters. J’ignore donc si le long-métrage réalisé par Rob Zombie est mauvais parce qu’il se colle trop au ton et à la formule de la série diffusée dans les années 1960, ou simplement parce que le réalisateur n’a pas beaucoup d’affinités pour la comédie, mais une chose est sûre : il s’agit définitivement d’un navet. De sa caricature du scientifique fou aidé d’un bossu en passant par l’histoire d’amour incroyablement convenue entre Lily et Herman, le scénario se limite à un ramassis de clichés. Jouer sur les stéréotypes est une formule gagnante pour la parodie, mais ici, les blagues tombent toujours à plat, et ne feront pas plus rire les adultes ayant grandi avec l’émission télévisée que les plus jeunes ne la connaissant pas. Plutôt que de sourire, on éprouve le même malaise que devant un mauvais humoriste dont les gags ne lèvent pas et qui n’est accueilli que par le silence d’une foule trop embarrassée pour le huer.

Visuellement, The Munsters est vraiment très beau, mais la direction artistique constitue le seul et unique point fort du film. Caveau rempli de toiles d’araignées, village médiéval dont les commerces s’ornent de marquises au néon, château au mobilier insolite et pièces remplies d’objets hétéroclites les faisant ressembler à des cabinets de curiosité, les décors et les costumes sont sublimes, tout comme les éclairages, plus stylisés que réalistes, qui créent des images aux couleurs hyper saturées. Sheri Moon Zombie (Lily), Jeff Daniel Phillips (Herman) et Daniel Roebuck (le Comte) ressemblent beaucoup aux personnages principaux de la série originale. La distribution compte en plus Richard Brake (31), Jorge Garcia (Lost), ainsi que Sylvester McCoy (le septième Docteur de Doctor Who), mais ils livrent tous des performances exagérées et caricaturales, qui sonnent faux. Puisqu’il s’agit d’acteurs de talent, on ne peut qu’assumer qu’ils ont été mal dirigés.

Contrairement à la plupart des parutions de nos jours, The Munsters inclut le film sur un disque Blu-ray, mais n’offre ni version en DVD, ni code pour télécharger une copie numérique. On se demande bien ce qu’il a valu à la parution d’être qualifiée « d’édition de collection ». En plus d’une piste de commentaires, livrée par Rob Zombie lui-même, on ne compte qu’un seul extra du côté du matériel supplémentaire. Intitulé The Munsters: Return to Mockingbird Lane, ce Making Of très substantiel de soixante minutes montre les tests de maquillage de Herman, de Lily et du Comte, la conception des costumes, la construction du village médiéval et de la maison californienne reproduisant celle de la série télévisée, ainsi que les coulisses de plusieurs scènes à travers les trente-deux jours de tournage à Budapest, en Hongrie.

Avec un scénario trop prévisible, de l’humour au premier degré, des comédiens qui sonnent faux, mais des visuels absolument magnifiques, The Munsters est non seulement la moins réussie des réalisations de Rob Zombie à ce jour, mais aussi l’un des pires films de l’année. Pas étonnant qu’il soit sorti directement en Blu-ray et DVD sans avoir jamais été projeté en salles.

5/10

The Munsters

Réalisation: Rob Zombie

Scénario: Rob Zombie (d’après les personnages créés par Norm Liebmann et Ed Haas)

Avec: Sheri Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck, Richard Brake, Jorge Garcia, Sylvester McCoy, Catherine Schell et Cassandra Peterson

Durée: 109 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais et espagnol (avec sous-titres en français)