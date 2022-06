Impact géant pour la planète géante

L’astronome Ko Arimatsu et ses collègues de l’Université de Kyoto, au Japon, l’ont observé avec le télescope PONCOTS (Planetary Observation Camera for Optical Transient Surveys) un petit instrument spécialement dévolu à Jupiter. C’est le « flash » lumineux le plus brillant depuis 1994, lorsque la comète Shoemaker-Levy avait elle aussi percuté la planète géante, annoncent-ils dans leur article, pré-publié au début du mois.

La différence par rapport à 1994 — et par rapport à tous les impacts plus faibles détectés depuis — est que, parce qu’il s’agit d’un télescope spécialement consacré à Jupiter, celui-ci était aussi conçu pour récolter davantage de données, dont la température — 8000 degrés Celsius au site du « flash » — la force de l’impact — les 2 millions de tonnes de TNT — et une vidéo.

Les astronomes estiment que de tels impacts sur Jupiter sont de 100 à 1000 fois plus fréquents que sur Terre — d’où leur intérêt pour les étudier là-bas plutôt qu’ici.