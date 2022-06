Les sages de Chelm : gaité et humour intensif sur fond de culture yiddish

Les sages de Chelm, c’est une merveilleuse comédie musicale rafraichissante, joyeuse et colorée, où l’autodérision règne en maître. Cette œuvre qui redouble d’humour de situation et de texte est en plus magnifiquement interprétée par des musiciens et des comédiens/chanteurs/danseurs de talent dont les propos entièrement en yiddish sont traduits en français et en anglais dans des surtitres très faciles et agréables à suivre. Cette pièce traditionnelle du théâtre yiddish non seulement n’a pas pris une ride, mais pointe certains travers des plus contemporains de notre société.

Dans un décor très soigné aux couleurs guimauve de conte de fée, le village de Chelm se découvre en grand et en minuscule pour nous dévoiler l’histoire de ses habitants et de cet étranger qui y débarqua un jour…

Il y a bien longtemps de cela, lorsque la Terre fut créée, un ange fut chargé d’y disperser les âmes sages et les âmes folles pour la peupler de ses habitants. Mais dans le village de Chelm, il semble que seules les âmes folles y furent déposées. Si bien que tous ses habitants y sont convaincus d’être dotés d’une intelligence hors du commun. Pas un seul idiot à Chelm, seulement des sages, mais qui s’égarent parfois dans les méandres de leur sagesse infinie…

À part cela, le village mène sa petite vie ordinaire traditionnelle autour de son rabbin et des différentes familles qui le composent. D’ailleurs, la jolie Shoshane va bientôt se marier, même si elle apprécie peu son prétendant. Et c’est justement à ce moment-là qu’arrive Menahem, un étranger dont il faut tester l’intelligence pour décider s’il peut rester ou pas…

Dans une très belle mise en scène de Trevor Barrette, la pièce est pleine d’événements cocasses et de rebondissements sans oublier une multitude d’histoires drôles tout droit sorties de la grande tradition de l’humour juif. Les voix sont très agréables, les chorégraphies réussies sur une musique entrainante et relevée. Les costumes changent et sont aussi colorés que les décors qui se modifient selon les besoins. Tout est mené rondement pour plaire à tous les publics, grands et petits.

Voilà bien un spectacle qu’il ne faut surtout pas manquer, qui mériterait d’être régulièrement reprogrammé et qui devrait toucher toute la communauté de Montréal dans son ensemble.

Les sages de Chelm, du 19 au 26 juin 2022 au Centre Segal des arts de la scène

Textes: Abraham Shulman

Musiques: Eli Rubinstein

Production: Dora Wasserman Yiddish Theatre Production

Mise en scène et chorégraphies: Trevor Barrette

Avec : Jake Cohen (Menakhem), Jeanne Motulsky (Shoshane), Stan Unger (Reb Yoysef Loksh), Natalie Demmon, Kinneret Finegold, Kinneret Finegold, Rachel Kohl Finegold, Bram Lackman-Mincoff, Jodi Lackman, Bruce Lambie, Stephen Maclean Rogers, David Peterman, Daisy Dalit Sigal, Sam Stein, Theodore Vlachos.

Musiciens: Nick Burgess, Vanessa Marcoux, Mike De Masi, Parker Bert.