Des jeux pour tous, avec Access+

L’entreprise Asmodee, déjà bien connue dans le domaine des jeux de société, veut faire en sorte que les personnes de tous les âges atteintes d’un trouble cognitif puissent elles aussi s’amuser avec des proches et des amis. L’éditeur a ainsi récemment annoncé le lancement d’Access+, un studio spécialisé.

En entrevue, le directeur d’Asmodee Research, Mikaël Le Bourhis, rappelle qu’avant de passer du côté des jeux de société, il possédait déjà une thèse en neurosciences à son actif. « Cela m’a donné une bonne formation… En parallèle, j’ai toujours été passionné de jeux de société. En 2016, je suis entré chez Asmodee après avoir décidé de mettre la science de côté pour poursuivre sa passion; j’ai pu travailler dans le monde du jeu, et il y a eu cette réflexion à savoir si mon parcours scientifique pouvait être mis en profit dans cet univers », mentionne-t-il.

Dès 2017, l’éditeur de jeux a décidé de créer un pôle de recherche et développement. « Il y avait déjà énormément de recherche sur le jeu vidéo, mais pas du tout sur les jeux de société, ou très peu. Les idées ont convergé; en 2018, nous avons créé Asmodee Research, en plus de lancer Gaming Lab, qui est un programme de soutien à la recherche scientifique sur le jeu de société. »

Aux origines d’Access+, on trouve aussi un projet de recherche visant à déterminer quels jeux de société pouvaient convenir à des clientèles plus âgées. « Nous avons travaillé avec (d’autres chercheurs) pour déterminer ce qui était adapté, et les résultats étaient très positifs chez les patients, mais aussi, de façon très surprenante, auprès des aidants, les soignants, qui nous ont présenté de la rétroaction très favorable », mentionne encore M. Le Bourhis.

Selon ce dernier, « Asmodee, en tant que leader, a le devoir d’offrir un jeu à tout un chacun ». La mise sur pied d’Access+ est donc un « geste philanthropique », dit le spécialiste.

D’une vision s’articulant d’abord autour des personnes âgées et celles souffrant de la maladie d’Alzheimer, Asmodee a élargi sa vision, explique M. Le Bourhis, pour inclure « le plus de personnes possible, pour toutes les personnes présentant des troubles cognitifs ».

Mais en quoi consiste, exactement, un jeu conçu pour Access+? Tout d’abord, il s’agit généralement d’un jeu simple, voire très simple. Par contre, pas question de faire jouer des adultes à des jeux pour enfants : certaines personnes pourraient se sentir infantilisées, met en garde M. Le Bourhis. Il faut donc déterminer si les règles du jeu sont simples, si ses accessoires sont solides, résistants, faciles à prendre et à utiliser…

Pour l’instant, l’entreprise a adapté des titres déjà présents dans son catalogue pour justement les rendre plus accessibles. Ce sont donc trois jeux, soit Dobble/Spot it!, Timeline et Cortex Challenge qui seront disponibles dès cet automne. Et si les spécialistes d’Asmodee élargissent toujours leurs horizons en effectuant des travaux de recherche, de test et de consultation auprès de personnes âgées, par exemple, mais aussi auprès du personnel soignant dans des résidences pour aînés, entre autres, M. Le Bourhis précise que le processus de transformation d’un jeu existant en un titre adapté est long et souvent coûteux.

Car outre les règles et les mécaniques à revoir et à adapter au besoin, il faut aussi, tel que précédemment mentionné, s’assurer que les pions, dés, cartes et autres accessoires soient eux aussi conçus pour la clientèle spécifique.

« Ce fut l’occasion de constater qu’il y avait un monde qui n’était pas rejoint par le jeu de société, et c’est quelque chose que nous, en tant qu’experts du monde industriel, n’en avions peut-être pas connaissance. D’où cette collaboration avec les experts de la santé », ajoute M. Le Bourhis.