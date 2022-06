Les vaccins contre la COVID-19, efficaces pendant jusqu’à six mois

La protection contre les symptômes de la COVID-19 commence à diminuer un mois après la vaccination initiale, mais la personne vaccinée demeure fortement protégée contre les formes graves de la maladie pendant environ six mois, selon une nouvelle étude de chercheurs de Penn State publiée dans BMC Infectious Diseases.

Dans le cadre de la plus vaste étude du genre à ce jour, les scientifiques ont analysé des données provenant de 7 millions de personnes vaccinées et non vaccinées. Les premières ont reçu des doses de vaccin contre la COVID-19 produites par Pfizer-BioNTech, Moderna ou Johnson et Johnson.

Dans le cadre d’un examen systématique et d’une méta-analyse, les chercheurs ont examiné 18 études révisées par les pairs publiées entre décembre 2019 et novembre 2021, avant l’apparition du variant Omicron qui a provoqué de nouvelles vagues de contamination, y compris au Canada et aux États-Unis.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDCs), aux États-Unis, plus de 577 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées à travers le pays. Les personnes vaccinées peuvent s’interroger sur la durée de la protection offerte contre le virus.

Dans leur analyse, les scientifiques ont déterminé que les vaccins étaient fortement efficaces contre la COVID-19, mais que cette efficacité diminuait avec le temps. Les conclusions des travaux indiquent qu’après une vaccination complète (deux doses), l’immunisation contre une infection passe de 83 %, après un premier mois, à 22 % après cinq mois ou plus.

L’étude ne comportait pas de données allant au-delà de six mois après la vaccination, pas plus qu’elle ne portait sur l’efficacité des doses de rappel.

Des résultats « rassurants »

« Il est rassurant de voir que les individus vaccinés contre la COVID-19 ont conservé une protection solide contre l’hospitalisation et la mort sur une longue période de temps, même lorsque l’efficacité contre l’infection a diminué », a indiqué l’une des principales autrices de l’étude, la Dre Catharine Paules. « Nous avons besoin de plus de données portant spécifiquement sur la protection contre le variant Omicron. »

Toujours selon les chercheurs, les vaccins demeurent efficaces à 90 % contre les formes sévères de la maladie pendant une période allant jusqu’à six mois. Cependant, cette protection était plus faible pour les personnes ayant reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Selon l’étude, la protection a aussi diminué plus rapidement pour les personnes âgées de 65 ans et plus, sans égard au vaccin reçu.

« Il est important de noter que le taux de diminution de l’efficacité des vaccins n’est pas uniforme. Les personnes âgées sont moins protégées plus rapidement », a déclaré le Dr Paddy Ssentogo, principal auteur de l’étude. « D’autres travaux devraient se concentrer sur la diminution de l’efficacité des vaccins en fonction de divers comorbidités et statuts d’immunosuppression. »

Selon les CDCs, des doses subséquentes de vaccin sont recommandées, à mesure que le temps passe, pour renforcer l’immunité et réduire la menace représentée par la COVID-19. « Les vaccins sont essentiels pour mettre fin à la pandémie », a rappelé le Dr Ssentogo.