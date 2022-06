La jouissive démolition d’Instruments of Destruction

Explosions! Explosions! Qui n’a pas ses explosions? Les gens de chez Radiangames, ou plutôt le développeur de chez Radiangames, Luke Schneider, sis dans l’Illinois, propose Instruments of Destruction, un jeu que l’on pourrait décrire comme un simulateur de destruction. Installez-vous dans votre machine du diable, c’est parti!

Le concept est simple : dans une série de niveaux, il faudra atteindre au moins l’objectif principal, voire des cibles secondaires, généralement en détruisant bien des choses sur son passage aux commandes d’un véhicule appelé à être plus ou moins gigantesque, dangereux et efficace dans sa quête consistant à jeter à terre piliers, pylônes, tours, barrières et autres constructions.

Les joueurs de Besiege seront ici en terrain très connu. En fait, le terrain est si connu que l’on aura l’impression de jouer à une déclinaison du même titre produite par le même studio. S’il est impossible de savoir si M. Scheider a été influencé par la création de Spiderling Studios lorsqu’est venu le temps de programmer son propre jeu, force est d’admettre qu’Instruments of Destruction a des allures de Besiege, le tout dans une version visuellement améliorée, et avec une thématique (un peu) moins excessive. Pas question, ainsi, de combattre des chevaliers en armure, mais cela ne veut pas dire que l’on n’aura pas l’occasion de s’adonner à quelques facéties en cours de route.

De fait, le joueur pourra s’amuser à construire les véhicules les plus fous et les plus dévastateurs dans un engin de création n’imposant que très peu de limites créatives. Et même les véhicules déverrouillés en fonction des niveaux réussis n’échappent pas à cette démesure. Car ce n’est pas le simple bulldozer qui fascinera les joueurs, mais plutôt les créations qui pivotent sur elles-mêmes, en plus de comporter un nombre effarant de lames, de pics, de scies et autres protubérances destructrices.

Malgré toute sa b0nne volonté, et malgré cette tendance à favoriser l’excès, Instruments of Destruction est un jeu étrangement méthodique. Aller trop vite, prendre un virage trop largement ou de façon trop serrée, ou encore choisir un véhicule trop efficace, tout cela fera rapidement en sorte que l’on ratera son objectif, et qu’il faudra recommencer le niveau.

On se retrouve ainsi avec certaines missions tenant davantage de la corvée que de la partie de plaisir, surtout si l’on ne souhaite pas se tourner vers l’engin de création, relativement complexe à utiliser pour les néophytes.

Ajoutez à cela une bande sonore assez ordinaire, et vous obtenez un jeu qui semble avoir encore besoin de manger ses croûtes avant d’aller jouer dans la cour des grands. Cela étant dit, pour un titre développé par une seule personne, le résultat est spectaculaire, et nul doute que des améliorations continueront d’être apportées avec le temps – le jeu est en accès anticipé depuis mars. Quant à la musique, il suffira de lancer son propre accompagnement sonore… Pourquoi pas Appetite for Destruction, justement?

Instruments of Destruction

Développeur et éditeur: Radiangames

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Interface du jeu disponible en français