Doom Patrol – The Complete Third Season: superhéros, super problèmes

Comme si la série télévisée inspirée des comics de DC n’était pas déjà assez déjantée, la troisième saison de Doom Patrol, disponible cette semaine en Blu-ray et DVD, ajoute maintenant le voyage dans le temps à son cirque télévisuel.

Niles Caulder, le Chef, est décédé à la fin de la saison précédente. Choisie par le défunt pour assumer la direction de la Doom Patrol, Rita ne se sent vraiment pas à la hauteur de la tâche, et laissés à eux-mêmes, les membres du groupe sombrent tous dans leurs problèmes personnels. Larry entreprend un voyage intergalactique vers la planète d’origine de l’entité énergétique qui l’habite. Aux prises avec des secousses secouant son corps robotique, Cliff découvre qu’il souffre de Parkinson, et développe une dépendance aux médicaments (et à l’Internet). Les multiples personnalités de Jane éprouvent de plus en plus de difficulté à cohabiter. Rêvant de normalité, Cyborg songe à se faire retirer ses implants cybernétiques en faveur d’une greffe de peau artificielle. Dans ces conditions, l’improbable équipe de héros sera-t-elle en mesure de cesser de s’apitoyer sur elle-même assez longtemps pour stopper la Flagellation éternelle, un événement de nature mystérieuse qui menace l’humanité entière?

Rendant justice à l’étrangeté et à l’anticonformisme dont l’œuvre originale est empreinte, Doom Patrol n’a rien à voir avec les autres séries télévisées mettant en vedette des superhéros puisque, même si ses membres possèdent des pouvoirs surhumains, ce groupe est composé d’êtres tellement brisés et dysfonctionnels que l’on ne penserait jamais demander leur aide pour sauver l’humanité. Si plusieurs s’imaginent facilement dans la peau de Superman, Batman ou Wonder Woman, personne ne souhaiterait être Robotman, un pilote de course dont le cerveau a été transplanté dans le corps d’un robot vétuste, Negative Man, un aviateur carbonisé lors d’un vol d’essai qui partage son corps avec une entité d’énergie négative, ou Crazy Jane, une femme possédant pas moins de soixante-quatre personnalités, chacune avec ses propres habiletés. C’est ce qui rend les comics, tout comme cette adaptation télévisée, si unique et différente des autres productions du même genre.

La troisième saison de Doom Patrol puise dans la riche histoire des comics pour introduire de nouveaux personnages, parmi lesquels The Brain, Monsieur Mallah et Garguax, sans oublier la sulfureuse Madame Rouge, qui occupe un rôle prépondérant dans l’intrigue. Les créateurs de la série prennent certaines libertés à l’égard du matériel original, mais heureusement, rien de majeur. La Confrérie de Dada est transformée en Sororité par exemple. Les situations bizarroïdes sont évidemment au rendez-vous, et les improbables héros se retrouveront dans les limbes, se verront transformés en zombies, se rendront dans une station balnéaire tombée en désuétude pour des vacances absolument pas méritées, et combattront… des culs sur pattes! L’émission conserve son ton résolument adulte, pas seulement parce que Cliff Steele place un « fuck » bien senti à tous les trois mots, mais surtout par les thèmes qu’elle aborde, comme le suicide, la maladie mentale, ou la discrimination que subissent les homosexuels.

Dès son générique, qui est l’un des plus beaux depuis celui de American Horror Story : Freakshow, la série propose des effets spéciaux digne du cinéma, et une direction artistique inspirée. De sa vision industrielle du purgatoire, où les corps sont manipulés comme des quartiers de viande, en passant par un homme ayant une cage dans la poitrine et un canari à la place du cœur, ou sa machine à voyager dans le temps, qui ressemble à une mini cathédrale en métal, les visuels de l’émission sont aussi singuliers que ses personnages. Les comédiens sont tous impeccables, à commencer par Diane Guerrero, capable de modifier son jeu en fonction de l’une des soixante-quatre personnalités prenant le contrôle de Jane. Brendan Fraser, qui se faisait discret depuis plusieurs années, effectue un retour en force dans le rôle de Cliff Steele, et l’exubérante Michelle Gomez, que plusieurs ont découvert dans la série Doctor Who, constitue un choix parfait pour incarner Madame Rouge.

L’édition haute définition de Doom Patrol : The Complete Third Season inclut les dix épisodes d’une heure chacun sur trois disques au format Blu-ray. Du côté du matériel supplémentaire, on trouve une revuette consacrée au personnage de Madame Rouge, et à la performance de Michelle Gomez dans le rôle. Dans Life After Death, le producteur exécutif Jeremy Carver et les acteurs principaux de la série (à l’exception de Brendan Fraser) abordent les thèmes de la troisième saison, placée sous le signe de la mort de Niles Caulder, ainsi que les comics ayant inspiré l’intrigue. Une revuette de deux minutes, clairement adressée à ceux et celles qui n’ont pas encore vu les nouveaux épisodes, offre un aperçu de la nouvelle saison. Une autre revient sur le tournage en Georgie. On compte finalement un montage de trois minutes colligeant les meilleures répliques de Cliff.

Il y a tellement d’adaptations de comics au petit écran ces jours-ci qu’on pourrait penser que le genre est complètement saturé, mais Doom Patrol est, haut la main, la meilleure série de sa catégorie, et cette troisième saison ne fait pas exception.

8/10

Doom Patrol : The Complete Third Season

Réalisation: Dermott Downs, Chris Manley, Kristin Windell, Omar Madha, Rebecca Rodriguez, Harry Jierjian

Scénario: Jeremy Carver, Tamara Becher, Tom Farrell, Steve Yockey, Soshana Sachi, April Fitzsimmons, Ezra Claytan Daniels, Tanya Steele, Eric Dietel (d’après les personnages crées par Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani)

Avec: Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer, Brendan Fraser, Joivan Wade, Riley Shanahan, Michelle Gomez et Phil Morris

Durée: 529 minutes

Format : Blu-ray (3 disques)

Langue : Anglais seulement