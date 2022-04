Pics enneigés et asphyxie avec Insurmountable

Rêvez-vous de vous lancer à l’assaut de vastes montagnes? De devoir choisir entre le fait de geler et celui d’avoir assez d’énergie pour atteindre le sommet? Si oui, Insurmountable, un « simulateur d’alpinisme rogue-lite » développé par ByteRocker’s Games et publié par Daedalic Entertainment est pour vous. Gare aux engelures, cependant.

Sur une île mystérieuse, une femme aux étranges origines vous confie une mission: celle de résoudre le mystère de cet endroit, où le temps semble se replier sur lui-même. Pour trouver les réponses manquantes, il faudra survivre suffisamment longtemps, et escalader assez de pics et de sommets.

Le concept d’Insurmountable est franchement intéressant: adapter l’idée d’un jeu d’aventure et de gestion des ressources, qui se déroule généralement en forêt, ou, du moins, sur un terrain assez plat, en y ajoutant non seulement la notion de verticalité, mais aussi de la gestion du froid et de l’oxygène. Car qui dit escalade, dit bien entendu devoir se déplacer dans des endroits recouverts de neiges éternelles, et devoir gérer son approvisionnement en oxygène une fois entré dans ce qui est appelé la « zone de la mort », c’est-à-dire au-delà de 6000 m d’altitude.

Avec quatre ressources dont il faut tenir compte (le stress, la température corporelle, l’énergie disponible et l’oxygène), en plus de vos propres points de vie, chaque séance d’escalade est en fait une course contre vous-même, mais aussi contre la mort. Vous choisissez le mauvais chemin à suivre? Vous arriverez éventuellement au bout de vos ressources et vous serez condamné(e) à une mort lente. Vous n’avez pas emporté le bon équipement? Autant abandonner tout de suite. Et cela, c’est sans compter les événements aléatoires qui peuvent vous permettre de mettre la main sur de l’équipement supplémentaire, certes, mais aussi provoquer des blessures ou vous imposer des effets négatifs qui nuiront grandement à vos chances de survie.

Pire encore (ou de façon plus réaliste, peut-être), il ne suffira pas de grimper tout en haut; il faudra aussi redescendre! Un autre aspect des choses dont il faudra tenir compte, donc, en tentant de survivre dans ces conditions parfois particulièrement difficiles.

Ce qui cloche, cependant, c’est que le titre s’en tient aux normes un peu étranges et parfois carrément exagérées du genre. Que les grandes montées (ou grandes descentes) nécessitent plus d’énergie, par exemple, ou que de dormir sans tente nous expose davantage au froid, tout cela est logique. Mais il est franchement absurde d’indiquer que la tente, que l’on emportera dans notre sac à dos, plutôt que d’y entasser de la nourriture ou des bonbonnes d’oxygène, ne puisse être utilisée que trois fois. Ou qu’il est impossible, lorsque l’on décide de camper pour la nuit, de passer toute la nuit blotti dans son sac de couchage, plutôt que de devoir se lever avant l’aube, si l’on a mal géré son temps et son énergie.

Certes, la multiplication des montées permettra d’accumuler des points, qui serviront à leur tour à débloquer des compétences et des améliorations, mais cela condamne tout de même le joueur à risquer de se casser les dents en début de partie, plutôt que d’avoir l’impression de véritablement jouer à un simulateur d’escalade.

Insurmountable semble donc destiné à plaire à un public spécifique. Il n’y a rien de mal à cela, mais force est d’admettre que l’ensemble de la chose donne une impression d’inachevé, dans un certain sens.

Insurmountable

Développeur: ByteRockers’ Games

Éditeur: Daedalic Entertainment

Plateforme: Windows (Steam)

Interface du jeu offerte en français