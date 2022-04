La tendance à surestimer le nombre de minorités

Les chercheurs qui ont publié ce résultat en mars ont tenté d’évaluer la chose de 12 façons différentes et sont chaque fois arrivés à des résultats similaires, sur un total de près de 1000 participants. À des participants américains, ils ont par exemple montré 100 photos de différents visages, en demandant ensuite aux « cobayes » d’évaluer la proportion de Noirs. Alors que celle-ci était de 25%, les gens l’ont évalué en moyenne à 45%. À des participants israéliens et palestiniens de l’Université hébraïque de Jérusalem, ils ont demandé d’évaluer la proportion d’étudiants musulmans de l’université. Alors que la proportion réelle est de 9%, les participants l’ont évalué à plus de 30 %.

En psychologie, c’est un phénomène connu depuis longtemps: on remarque davantage les items qui diffèrent de la majorité, de sorte qu’on a tendance à surestimer leur présence ou à surestimer le risque. Le New Scientist rappelle l’exemple des accidents d’avions: ils sont extrêmement rares, mais les gens en ont peur, parce que le fait de relater chacun d’eux a pour effet que l’on surestime leur fréquence.

Mais appliqué à des populations, cela peut conduire à des erreurs de jugement passablement plus graves. Par exemple, chez ceux qui craignent l’immigration, leurs inquiétudes en seront renforcées. Chez d’autres, soucieux de favoriser l’accès des minorités à l’emploi, leur conviction que cette égalité est déjà atteinte en sera également renforcée.