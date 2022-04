Comment s’aimer, un clavardage à la fois

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi »… C’est la phrase que laissa Montaigne au 16e siècle pour décrire l’intensité de son amitié avec La Boétie, et la formule peut être étendue au sentiment amoureux. Voilà du moins l’impression que donne le plus récent spectacle donné à La Chapelle.

En 2022, alors que le 21e siècle est maintenant bien entamé, nous ne savons rien de plus du comment ou du pourquoi de l’amour. Et toute la technologie des cyberrencontres qui, quatre siècles plus tard, permet de rapprocher des êtres dont les destins ne se croiseraient pas autrement ne semble pas aider tant que ça à la véritable connexion des âmes sœurs.

Dans une pièce au rythme relevé, drôle et très réussie, qui combine théâtre, danse et performance, les Compagnons baroques retournent la virtualité des sites de rencontre et nous montrent ce qui se passe dans le réel.

Double retournement s’il en est. De réels aspirants à l’amour passent par le virtuel pour accéder à un réel espéré commun et amoureux avec une ou un autre. Ici, la pièce dévoile de façon très amusante ce qui se passe dans l’intimité de cette multitude des réels solitaires qui ne se supportent pas solitaires et voudraient bien en passer au duo amoureux.

Cela donne une heure trente de rires (un peu jaune) où, dans ce jeu de l’amour et du hasard, il y a peu de gagnants et beaucoup de parties nulles. Car c’est à un véritable jeu de société, que s’adonne chaque participant qui endosse un certain rôle – son profil – s’attribue une carte de jeu – ses photos – et joue la partie comme il peut à coup de « lol », d’émoticônes et de quelques mots échangés dans une chat-room, et seulement quand vient son tour de jouer. Il y a tout l’éventail des tricheurs, des mauvais joueurs et des joueurs médiocres, désespérés, peu concernés ou distraits. On ne peut offrir, dans ce jeu, qu’une caricature plus ou moins réussie de soi-même, et le plus compliqué sans doute est de transformer ce jeu en une réalité…

Alors quid de l’amour et de la séduction sur la toile? Même si le moteur de recherche Wikihow inventé dans la pièce est supposé donner de très bons conseils pour cuisiner ou fortifier sa ceinture abdominale, il semble plutôt inefficace ou du moins limité quand il s’agit de l’amour.

La pièce est vraiment drôle et très bien interprétée; elle donne beaucoup à réfléchir sur ce que les cyberrencontres ont modifié peut-être de notre rapport à l’amour qui, lui, ne s’en soucie pas du tout, et conserve toujours tout son mystère.

L’amour au 21e siècle (selon Wikihow), du 31 mars au 3 avril 2022 à La Chapelle

Présenté en partenariat avec Le Studio, l’école de danse de Rosemont et Robélie, créations minimalistes de robes de mariée

Texte: Tinder et Véronique Pascal

Avec: Anna Beaupré Moulounda, Guillaume Tremblay, Catherine Paquin-Béchard, Gabriel Guertin-Pasquier, Benjamin Déziel, Chloé Barshee, Gabriel Paré

Conception et mise en scène: Véronique Pascal

