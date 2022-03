Expeditions : Rome – Péplum et tactique au menu

Un peu plus de 1500 ans après la chute de l’Empire romain d’Occident, avec le sac de Rome et la fin de la lignée des empereurs, le règne de cette civilisation extraordinaire continue de fasciner. À preuve, des oeuvres culturelles par centaines, notamment des dizaines de jeux vidéo sur ce thème. Et avec Expeditions : Rome, Logic Artists et l’éditeur THQ Nordic réussissent le tour de force de proposer un jeu tactique solide, tout en s’intéressant aux us et coutumes de ces conquérants d’une autre ère.

Sous les traits d’un jeu tacticien promis à un brillant avenir, le jeu placera le joueur au coeur de nombreuses campagnes militaires pour le compte de l’Empire romain, que ce soit dans la mer Égée ou en Afrique du Nord, notamment.

À travers une série de batailles à grand déploiement, il faudra aussi savoir gérer une petite équipe de fantassins, des personnages que l’on pourra faire évoluer au fil du temps, afin de l’emporter lors de combats tactiques qui peuvent rapidement s’avérer particulièrement stressants.

Cette combinaison de genres – stratégie et tactique – ne date pas d’hier. Après tout, Logic Artists s’est déjà distingué en proposant Expeditions : Vikings et Expeditions : Conquistador, deux titres se déroulant à des époques particulièrement distinctes, avec leurs propres mécaniques de jeu, y compris lors des combats.

Nous voilà donc aux commandes de centaines, voire de milliers d’hommes prêts à mourir pour Rome, la Cité éternelle; il en reviendra ainsi au joueur de savoir jongler entre la capture de mines et de fermes, par exemple, pour cumuler les ressources essentielles pour la production d’armes et de nourriture, et le fait de foncer tête baissée pour affronter les hordes ennemies.

Et une fois les grands objectifs stratégiques atteints, ou dans le cadre de missions plus spéciales, le commandant que nous sommes quittera ses habits de général, en quelque sorte, pour se jeter dans la mêlée.

Parlons-en, d’ailleurs, de ces combats: si les armes de jet existaient bien entendu à l’époque romaine, pas question de s’entretuer à grande distance, comme cela pourrait être le cas dans des titres comme XCOM, par exemple. Non, ici, les affrontements se gagnent généralement au corps à corps, à un coup de glaive, de lance ou de bâton de distance. ll faudra donc prévoir ses stratégies à l’avenant, même si le jeu peut avoir tendance à soudainement placer le joueur dans une position intenable. Vous pensiez être à l’abri des tirs ennemis en plaçant un personnage derrière une colonne? Si ladite colonne n’est pas ceinte du symbole approprié, lors du déplacement de votre soldat, la flèche pourra très bien traverser l’équivalent d’un mur. Ou, plus logique encore, l’archer ne fera que se déplacer pour vous atteindre.

Ces petits accrocs, en fait, ne sont pas la fin du monde, loin de là. Et il est rafraîchissant d’être déstabilisé par un jeu qui innove pour compliquer les choses – mais de temps en temps, seulement, s’il vous plaît!

En fait, une fois les mécaniques maîtrisées, et une fois les incongruités évitées – entre autres, pourquoi une armée que l’on disait particulièrement disciplinée, lancée à l’assaut d’une ville, se retrouverait-elle, une fois entrée en mode « tactique » plutôt que « stratégique », laisserait ses troupes agir non seulement de façon indépendante, avec des comportements parfois ahurissants, mais les ferait aussi échapper au contrôle du joueur, qui ne pourra gérer que sa propre petite équipe – la version tactique et personnelle d’Expeditions : Rome brille par sa solidité et sa profondeur.

Ironiquement, c’est par son ambition que le jeu pèche. Toute la partie plus stratégique, que les développeurs veulent d’ailleurs repenser à terme, manque de tonus. Alors que les combats tactiques peuvent être particulièrement intenses et « personnels », l’aspect plus « grandiose » consiste en fait à regarder des nombres augmenter et diminuer, et à choisir certaines stratégies à des moments précis. On est bien loin de Rome: Total War!

Il faudra voir ce qu’il adviendra de cette partie lors des prochaines mises à jour, mais pour l’instant, Expeditions : Rome est un jeu solide qui a malheureusement vu trop grand. Un titre imparfait, certes, mais un titre fort réussi malgré tout.

Expeditions : Rome

Développeur: Logic Artists

Éditeur: THQ Nordic

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.