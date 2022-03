Pixels et préjugés – DLC #09: Total War: Warhammer 3

C’est l’heure de réunir vos forces, qu’il s’agisse des costauds soldats de Kislev, montés sur des ours, des armées de Cathay, des hordes démoniaques du Chaos, ou encore des Ogres à l’estomac sans fond, pour partir à la conquête du monde. Bienvenue dans Total War: Warhammer 3.

Troisième et dernière adaptation du monde fantastique de Games Workshop sous la forme des jeux de stratégie à grand déploiement de la célèbre série de Creative Assembly, Warhammer 3 possède de nombreux avantages vis-à-vis de ses prédécesseurs… Mais aussi plusieurs défauts. Pour ce nouveau contenu supplémentaire de Pixels et préjugés, Francis Beaudry se joint à Louis-Gabriel Parent-Belzile pour parler batailles épiques, pouvoirs magiques et fin d’une saga.

Pour (ré)écouter les autres épisodes, c’est par ici.

Retrouvez-nous sur BaladoQuébec (directement ou par fil RSS). Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Suivez-nous sur Facebook.

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.