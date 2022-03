Une extraordinaire saga de marionnettes et de théâtre yiddish au festival de Casteliers

Dans la première moitié du XXe siècle, Yosl Cutler et Zuni Maud furent deux immenses artistes de la scène miniature du théâtre yiddish des marionnettes. Tout opposait pourtant ces deux hommes dans leurs styles artistiques et leurs personnalités : l’un grand, l’autre petit; l’un enfantin et espiègle; l’autre imprégné de traditions folkloriques juives; l’un de caractère souple, l’autre particulièrement têtu; l’un naïf et doux, l’autre soudainement critique…

Quand, immigrés de l’Europe de l’Est ils se rencontrèrent par hasard à New York, l’un déclara à l’autre : « C’est merveilleux, tu me rappelles quelqu’un que je n’ai jamais rencontré! »

Et ces deux-là devinrent inséparables ou presque pour créer des œuvres et des spectacles parmi les plus originaux, les plus comiques et brillants aussi que le monde yiddish a pu offrir à cette époque et à travers le monde.

C’est à la saga de ces deux artistes de l’entre-deux-guerres que la compagnie Great Small Works s’attaque avec brio dans le spectacle intitulé Muntergang and Other Cheerfull Downfalls; un spectacle offert en anglais et en yiddish dans le cadre du festival de Casteliers qui, décidément, propose une programmation particulièrement réussie.

Deux musiciens hors scène à l’accordéon, au clavier, au trombone et aux percussions, et qui chantent à l’occasion; six autres artistes sur la scène qui racontent, dansent et chantent; plus une multitude de marionnettes de toutes sortes, de papier, de montage photo, d’objets ou de chiffons… Il faut ouvrir ses oreilles, regarder partout et s’imprégner de l’ambiance joyeusement décourageante de ce théâtre on ne peut plus riche et contrasté qu’est le théâtre yiddish (en grande partie désormais disparu…)

L’un des personnages essentiels du spectacle est une autre figure historique du théâtre yiddish : Shin Ansky, auteur de la très célèbre pièce intitulée Le Dibbouk et qui reprend le thème folklorique juif de cette âme en peine susceptible de pénétrer le corps d’un vivant.

C’est donc tout le spectre du folklore juif d’Europe central – avec ses croyances à la réincarnation et aux revenants pour les personnes mortes avant que le destin n’ait pu s’accomplir ou qui n’ont pas reçu de digne sépulture – que le spectacle nous ouvre. Mais aussi aux combats politiques des deux hommes, à leurs facéties burlesques irrésistiblement drôles et aux drames de cette époque qui va suivre en Europe, que découvre le spectateur dans une mise en abime vertigineuse de théâtre dans le théâtre et d’âmes rieuses, mais à jamais disparues ou errantes.

Muntergang and Other Cheerful Downfalls

Festival de Casteliers

Texte et scénographie : Great Small Works

Mise en scène : Jenny Romaine, en collaboration avec GSM et avec les idées de plusieurs

Musique : Ira Temple et Jessica Lurie

Marionnettistes : John Bell, Trudi Cohen, Jenny Romaine, Roberto Rossi, Joseph Therrien et Sam Wilson

Musiciens : Ira Temple et Aani Kisslinger

