Pecaminosa, le film noir dans tous ses pixels

Il y a quelque chose de pourri, dans cette ville. En fait, il y a beaucoup de choses pourries dans cette cité sombre, humide et décrépite où erre le détective Souza. Visité par ce qui semble être le fantôme de l’un des criminels qu’il a justement envoyés rejoindre l’autre monde, ce personnage devra résoudre un mystère en se servant de ses méninges, mais aussi (et surtout) de ses poings et de diverses armes à feu.

Pecaminosa, développé et publié par Cereal Games, est un jeu d’action combiné à diverses mécaniques de jeu de rôle. Entre deux fusillades ou séances d’exploration, il faudra discuter avec quantité de personnages, tenter d’utiliser ses compétences à bon escient et accumuler des indices.

Avec des visuels résolument rétro – on peut penser aux capacités graphiques de la Super Nintendo, peut-être –, mais ici et là des touches de modernité, comme ces mouvements de notre personnage qui sont beaucoup trop fluides pour rappeler les consoles de l’ancien temps, le titre semble connaître son public. D’autant plus que le jeu se joue en vue du dessus, uniquement en deux dimensions. Oh, bien sûr, ce n’est pas un jeu de plateformes, mais plutôt un jeu d’exploration disposant d’une capacité de déplacement dans des zones urbaines, boisées, etc. Cela étant dit, il ne faut certainement pas s’attendre à un titre AAA avec ray-tracing.

Qu’à cela ne tienne, personne ici n’exige de tels artifices. Quid du jeu, donc, une fois ces considérations visuelles mises de côté? Et avec des points de compétence à distribuer selon un système relativement classique, Pecaminosa tente effectivement de marier action et jeu de rôle.

Et tout cela devrait laisser augurer d’un jeu plus que réussi. Si le titre est effectivement solide, force est d’admettre que Pecaminosa est… incomplet. Ou, plutôt, que le jeu est légèrement ennuyant. La faute, probablement, à ces environnements qui semblent fort prometteurs, mais qui s’avèrent particulièrement vide. La preuve en est, par exemple, à ces catacombes que l’on explore, avec de grandes allées encadrées par des haies qui prennent l’allure de labyrinthe, ou encore ce niveau dans le désert qui n’en finit plus. Tout cela vient rapidement grever l’ambiance sombre et mystérieuse qui planait pourtant sur cet univers.

Tout n’est toutefois pas bon à jeter aux orties, tant s’en faut: les mécaniques de tir sont bien réalisées, et les combats contre les méchants de fin de niveau sont particulièrement réussis, avec suffisamment de mouvements télégraphiés pour permettre au joueur de développer une stratégie, mais sans être trop prévisibles, et donc ennuyants.

Ultimement, Pecaminosa est une expérience intéressante, voire bien souvent agréable. Mais qu’on se le tienne pour dit: l’action y est à tout le moins inégale, malheureusement.

Pecaminosa

Développeur et éditeur: Cereal Games

Plateformes: PlayStation 4, Windows, Xbox One, Linus, macOS, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Jeu non disponible en français

