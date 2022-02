Quand les extrêmes climatiques poussent à voter vert

Les populations exposées à des catastrophes provoquées par des transformations climatiques seraient davantage portées à voter pour des partis pro-environnement. Voilà les conclusions d’une étude menée en Europe, et qui a été récemment publiée dans Nature Climate Change par des scientifiques de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA).

Il y a à peine deux décennies, les changements climatiques et les événements extrêmes qui y sont associés étaient difficiles à imaginer pour plusieurs Européens, mentionnent les chercheurs de l’équipe, surtout lorsque vient le temps d’imaginer une menace à leur style de vie. C’était ainsi quelque chose qui touchait des populations d’ailleurs sur la planète.

Au cours des dernières années, l’Europe a toutefois subi ses années les plus chaudes jamais enregistrées, et à l’été 2021, on a non seulement dénombré plus du double de la moyenne annuelle de feux de forêt des 10 dernières années, mais plusieurs pays d’Europe de l’Ouest ont été frappés par les pires inondations des dernières décennies. Ces événements soulignent l’importance d’adopter urgemment des mesures de mitigation des changements climatiques, dont le succès repose largement sur l’appui du public envers des politiques gouvernementales visant à limiter le réchauffement global.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont analysé les effets de l’accroissement des expériences des individus en matière d’événements climatiques extrêmes sur leurs inquiétudes environnementales, et ont tenté de savoir comment ces craintes se transposaient en intentions de vote pour des partis pro-environnement, comme les diverses instances du Parti vert.

Pour y parvenir, les scientifiques ont utilisé des données du coup de sonde Eurobaromètre, soit 42 vagues de sondages, entre 2002 et 2019, ainsi que des données des élections au Parlement européen (six élections, entre 1994 et 2019), pour analyser les changements dans les inquiétudes et les intentions de vote aux échelles régionales et locales dans 34 et 28 pays européens, respectivement. L’équipe a aussi combiné ces informations avec des données climatologiques.

« Il s’agit de la première étude à recueillir des données électorale régionales et locales pour un aussi grand nombre de pays, et à combiner le tout avec des données environnementales », note Piero Stanig, professeur associé en science politique de l’Université Bocconi, en Italie.

La connaissance des enjeux environnementaux et les craintes qui y sont liées sont en hausse depuis 20 ans, en Europe. Cette augmentation est particulièrement prononcée en Europe du Nord et de l’Ouest, et plus faible à l’est et au sud du continent. Bien que les tendances en matière d’intentions de vote pour les verts soient erratiques, sur une longue période de temps, il existe clairement une division Nord-Ouest et Est-Sud, avec des intentions de vote plus importantes dans l’axe Nord-Ouest. L’analyse statistique démontre que l’augmentation des craintes environnementales et des intentions de vote pour les partis pro-environnement peut partiellement être attribuée à la multiplication des événements climatiques extrêmes.

Morcellement géographique

L’impact de ces événements n’est toutefois pas uniforme, mais varie plutôt selon la région.

« Nous avons observé un impact significatif et important des anomalies en matière de température, des vagues de chaleur et des périodes de sécheresse sur les craintes environnementales et la volonté de voter pour des partis verts. De façon plus intéressante encore, les effets étaient plus prononcés dans les régions où le climat est tempéré et plus froid, et plus faibles dans les régions où il fait plus chaud, et où l’on dénote un climat méditerranéen », explique Roman Hoffman, un chercheur de l’IIASA.

« Les populations vivant dans ces régions pourraient s’être déjà adaptées à des normales plus chaudes et plus sèches, notamment en ce qui concerne l’habitation et l’agriculture, ou ils peuvent être plus habitués aux extrêmes, ce qui fait en sorte que les événements sortant de l’ordinaire sont moins faciles à remarquer », indique pour sa part Jonas Peisker, un autre chercheur associé à l’IIASA.

Au dire des scientifiques, d’autres facteurs liés aux conditions socioéconomiques, culturelles et politiques dans une région peuvent aussi jouer un rôle dans les différences observées en fonction de l’emplacement sur le continent. Plus précisément, l’étude a révélé que les conditions économiques venaient tempérer les impacts du climat sur les inquiétudes et les intentions de vote, ce qui porte à croire que même si le fait de vivre des situations liées aux changements climatiques pousse davantage les électeurs à soutenir des gestes de lutte contre les changements climatiques, cela ne peut se produire que sous des conditions économiques favorables.

De son côté, Raya Muttarak, professeur de démographie à l’Université de Bologne, précise que des facteurs démographes peuvent aussi jouer un rôle. « Les régions avec une population plus éduquée et plus jeune tendent à réagir plus fortement aux extrêmes climatiques, en adaptant leurs craintes environnementales et en changeant leurs intentions de vote », dit-il.

Les chercheurs estiment que les conclusions de leurs travaux sont particulièrement utiles pour les débats actuels sur la meilleure façon de promouvoir et mettre en place des mesures de mitigation climatique respectant l’Accord de Paris sur le climat et les engagements environnementaux européens.

Des défis économiques et des obstacles politiques peuvent cependant nuire à la capacité de l’Union européenne de remplir son rôle d’instigateur de solutions politiques qui s’attaque à la crise climatique dans des délais raisonnables. Au dire des scientifiques responsables de l’étude, il est donc essentiel d’adopter une approche inclusive et équitable de protection climatique qui souligne les menaces des transformations climatiques, tout en tenant compte des différences importantes en matière de craintes environnementales et d’intentions de vote, en plus de répondre aux besoins et aux inquiétudes des populations locales.