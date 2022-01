Idle Siege, quand le nom dit tout

Il y a quelque chose à dire à propos des jeux « gratuits » où l’objectif est en fait de pousser les participants à sortir leur chéquier (ou plutôt leur carte de crédit) et ainsi dépenser des dollars pour obtenir des améliorations. Idle Siege, récemment lancé par le studio Gameloft, est l’un de ces jeux, et on pourrait certainement pardonner, dans le cas d’un néophyte qui utiliserait ce prétexte pour jeter un oeil au monde des jeux mobiles, cette envie de ne plus jamais y remettre les pieds.

L’idée de base est relativement simple: recruter des soldats et développer son camp militaire pour partir à l’assaut de forteresses toujours plus difficiles à conquérir. Stronghold le faisait déjà, il y a maintenant 21 ans, et le concept est toujours aussi intéressant. Qui ne rêve pas, après tout, de preux chevaliers, de fantassins en armures et de murailles en apparence infranchissables?

Pourtant, là où Stronghold possède des mécaniques de jeu relativement complexes (gestion de ressources, chaîne d’approvisionnement, sans oublier tout l’aspect militaire de la chose), Idle Siege brille par sa simplicité. De fait, jusqu’au niveau où ce journaliste a pu endurer le supplice avant de vouloir désespérément passer à autre chose, le seul et unique objectif consiste à accumuler de l’argent. Argent qui est accumulé en fonction du niveau de sophistication de son camp de base, auquel s’ajouteront divers bâtiments militaires qui produiront automatiquement des unités.

Soit, le communiqué du studio évoque « un jeu de stratégie relaxant et sans stress ». La fin funeste qui nous guette n’est effectivement pas la crise cardiaque, mais plutôt la mort par l’ennui, mais admettons, pendant quelques instants, qu’il puisse effectivement être envisageable de créer un jeu de stratégie de base qui ne nécessite pas un grand écran (ni une souris) pour gérer son empire. L’idée pourrait fonctionner, et ce journaliste serait tout à fait à l’aise avec l’idée de payer 5, 10, voire peut-être même 15$ pour obtenir, sur téléphone, une expérience de jeu qui ne nécessite pas de traîner un ordinateur portatif.

Pourtant, ici, qui dit produit gratuit, dit forcément avalanche de stratagèmes pour nous forcer, ironiquement, à dépenser de l’argent. Sorts que l’on active avec des ressources spéciales (et onéreuses), améliorations qui peuvent s’accélérer pour quelques dollars, cartes, objets, héros et autres bâtiments à débloquer… Idle Siege est un univers de contenu verrouillé auquel on ne pourra accéder qu’en payant, ou en attendant très, très, très longtemps, pour que les ressources s’accumulent d’elles-mêmes.

Pire encore, on nous propose aussi de regarder des publicités comme autre méthode pour accéder à tous ces trésors dont on nous susurre l’existence.

Et donc, on se retrouve à pouvoir carrément déposer son téléphone et attendre bêtement que l’argent s’accumule automatiquement. Aucun risque de perdre, après tout. Sauf de perdre patience, au moment où l’on se rend compte que beauté des visuels mise à part, Idle Siege est un jeu comme il en existe des centaines, voire des milliers, tous plus insipides les uns que les autres.

Quel gâchis.

Idle Siege

Développeur et éditeur: Gameloft

Plateforme: Mobile (testé sur Android)

Jeu disponible en français