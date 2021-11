Séance de test – Echo Buds d’Amazon: petits écouteurs, grandes ambitions

Si l’on a testé une paire d’écouteurs sans fil, les a-t-on toutes testées? Oui… et non. Oui, parce que le principe demeure le même, tout comme il est le même pour les bons vieux casques d’écoute. Non, parce que la qualité sonore va évidemment varier. Sans oublier l’autonomie, les options supplémentaires, etc. Et Amazon, avec la 2e génération de ses Echo Buds, se positionne confortablement dans un marché saturé.

D’abord, la forme: on n’échappera bien sûr pas à l’étui qui se glisse relativement bien dans une poche, bien que celui-ci, cette fois, soit d’une taille relativement conséquente. Rien pour nuire à l’expérience, mais les concepteurs de chez Amazon ont clairement choisi, par exemple, une avenue différente de celle des gens de Huawei, qui préfèrent offrir un genre de « pastille » avec leurs FreeBuds.

L’avantage certain des Echo Buds, toutefois, c’est notamment cet aspect « bouton » (tiens donc!) à leur extrémité, qui permet de s’en saisir aisément, dans ledit étui, et de les porter à ses oreilles. Cette surface extérieure servira aussi, on peut s’en douter, de zone où activer certaines commandes tactiles qui commencent à être bien connues des utilisateurs de ce genre de matériel: pause, piste suivante ou précédente, etc. On peut bien sûr utiliser également les Echo Buds comme relais lors des appels reçus sur son téléphone intelligent. À condition, bien entendu, de synchroniser les écouteurs avec son appareil.

Point franchement intéressant de ces écouteurs Bluetooth, ils semblent dotés d’une capacité relativement marquée d’offrir de la basse lorsque vient le temps de faire jouer de la musique. Rien de spécialement renversant, soit – il s’agit après tout de très petits haut-parleurs qui s’insèrent dans vos oreilles, et non pas d’un casque d’écoute ou de vraies enceintes, bien entendu –, mais en faisant jouer The Hives, par exemple, ou encore, pour les amateurs de rythmes plus intenses, du Perturbator, ou encore du Carpenter Brut, les percussions sont tout à fait audibles.

Quant à la capacité d’amoindrir, voire « d’annuler » les bruits ambiants, les Echo Buds se montrent tout à fait à la hauteur des attentes. Et si quelques tests initiaux laissaient un peu ce journaliste sur sa faim, notamment en raison de la possibilité de continuer à « trop » entendre les bruits externes, un changement de caoutchoucs pour des modèles plus grands a permis de résoudre le problème.

Que reste-t-il à dire, alors, sur ces écouteurs offerts par Amazon à 90 $ (ou 160 $ en temps normal)? D’abord, que si l’autonomie (5 heures pour les écouteurs seuls, 15 heures en utilisant le boîtier de recharge) et la qualité sonore sont tout à fait satisfaisantes, l’inévitable application mobile permettant de gérer certains aspects du fonctionnement des écouteurs témoigne d’une volonté trop centralisatrice de la part du géant du commerce en ligne.

En effet, Amazon a voulu rassembler tous ses produits connectés au sein de l’application qui contrôle son assistante vocale, Alexa. D’abord, parce que les écouteurs donnent accès à ce service, mais aussi, on peut s’en douter, pour ne pas avoir à concevoir et offrir diverses applications. Le hic, justement, c’est qu’on y retrouve quantité de choses pour maison intelligente, options qui s’avèrent inutiles si l’on n’utilise pas ledit assistant vocal. Une impasse, lors de la configuration initiale des écouteurs, a d’ailleurs découragé ce journaliste d’effectuer une nouvelle tentative pour activer l’accès à Alexa sur les Echo Buds, accès qui n’aurait pas été utilisé par la suite.

Il s’agit là de problèmes tout à fait mineurs, cependant: en soi, les Echo Buds de deuxième génération sont de très bons écouteurs Bluetooth, et si jamais l’option de l’écoute sans fil vous intéresse, cet appareil offre certainement un excellent rapport qualité-prix.