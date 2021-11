Respect: sur les traces d’Aretha Franklin

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, le film biographique Respect retrace la vie, et la carrière, d’Aretha Franklin, une chanteuse à la voix d’or qui a su surmonter l’adversité et le racisme pour devenir la « Reine de la Soul ».

Considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente du 20e siècle, Aretha Franklin a reçu pas moins de 18 Grammy Awards durant sa prolifique carrière, en plus d’être la toute première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame et d’avoir chanté lors de la cérémonie d’investiture de Barack Obama, le premier président Noir des États-Unis, en 2009. La plupart d’entre nous connaissons au moins quelques-unes de ses chansons, parmi lesquelles Chain of Fools, Think, Ain’t No Way, I Say A Little Prayer ou Natural Woman, mais le film biographique Respect, du nom du plus grand succès de l’artiste, permet de découvrir le parcours, pas toujours facile, de cette femme d’exception.

Respect se concentre principalement sur la période charnière comprise entre 1942 et 1972. Le long-métrage présente tout d’abord l’environnement très religieux dans lequel Aretha Franklin, fille d’une chanteuse de gospel accomplie et d’un pasteur baptiste, a grandi. Le film aborde aussi avec beaucoup de pudeur les abus sexuels dont elle fût victime de la part d’un ami de la famille. Elle tombera d’ailleurs enceinte de son agresseur, dont elle refusera de dévoiler l’identité pendant des années, et donnera naissance à son premier enfant alors qu’elle n’avait que douze ans, et à son second fils deux ans plus tard. Avec toutes ces épreuves, on comprend facilement que la jeune femme ait trouvé refuge dans la musique, s’y engouffrant corps et âme.

En dehors de sa jeunesse et de son implication au sein du mouvement pour les droits civiques, le film suit l’ascension d’Aretha Franklin, de son premier contrat avec Columbia Records, où elle enregistre des standards de jazz, à son passage chez Atlantic Records, où elle trouve enfin son propre son et accumule les succès. Viennent ensuite sa consécration, son succès international et sa déchéance, alors qu’elle sombre dans l’alcoolisme avant de se reprendre en main et d’enregistrer Amazing Grace en 1972, un album de gospel qui s’écoulera à plus de deux millions d’exemplaires. Respect retrace avant tout le parcours d’une femme dont la carrière fût sans cesse entravée par les hommes, que ce soit son père qui a longtemps décidé de ce qu’elle chanterait, ou son mari et manager Ted White, qui la battait.

Entre les chants gospel à l’église de son père, les performances dans les bars, les enregistrements en studio, les spectacles au Madison Square Garden ou à l’Olympia de Paris, la musique occupe évidemment une grande part de Respect, ce qui explique sa durée de près de deux heures trente. Au-delà d’une réalisation typique pour ce genre de film, la cinéaste Liesl Tommy apporte quelques touches inspirées à travers le montage. Aretha entame une chanson alors qu’elle n’est qu’une enfant, et la termine à l’âge de dix-huit ans par exemple. Certaines séquences sont très fortes, comme celle des Noirs qui récoltent encore du coton dans les champs en 1967. Elle reprend les pochettes de disques originales en y insérant la photo de l’actrice, et intègre des images d’archives des funérailles de Martin Luther King.

Choisie par Aretha Franklin elle-même avant sa mort, Jennifer Hudson est absolument éblouissante. Elle ne possède qu’une vague ressemblance physique avec la Reine de la Soul, mais sa performance vocale est ce qui impressionne le plus. Elle interprète en effet toutes les chansons du film avec une voix magnifique qui ressemble beaucoup à celle de l’iconique chanteuse. Incapable d’être mauvais même quand il joue dans des navets comme Battlefield Earth, Forest Whitaker tient le rôle de son père. Surtout associé à des comédies niaises comme Scary Movie ou White Chicks, Marlon Wayans, qui incarne son mari Ted White, montre qu’il est aussi capable d’assumer des personnages dramatiques. La distribution compte en plus Mary J. Blige, Tituss Burgess, Gilbert Glenn Brown ou Albert Jones.

La version haute définition de Respect comprend le film sur disques Blu-ray et DVD, et certaines éditions incluent un code permettant de télécharger une version numérique, mais pas toutes. Cinq revuettes totalisant une vingtaine de minutes de contenu supplémentaire sont également au menu, abordant les différentes facettes de cette femme talentueuse et très religieuse, le désir de la réalisatrice de rendre hommage à la chanteuse et à son héritage, la préparation intensive de Jennifer Hudson (qui a même appris à jouer du piano pour le rôle), la reconstitution du studio de Muscle Shoals où Aretha Franklin enregistrera ses premiers succès, ou le souci apporté aux costumes et aux décors, que l’équipe de production souhaitaient le plus authentiques possibles.

Même ceux et celle qui ne connaissent que quelques pièces du vaste répertoire d’Aretha Franklin tomberont sous le charme de Respect, un film très touchant qui permet de mieux comprendre, et de mieux apprécier, les chansons de cette grande dame de la soul.

6.5/10

Respect

Réalisation: Liesl Tommy

Scénario: Tracey Scott Wilson et Callie Khouri

Avec: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald, Marc Maron et Mary J. Blige

Durée: 145 minutes

Format : Blu-ray (+ DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol