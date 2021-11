Unstable Unicorns, ou quand les arcs-en-ciel se fâchent

Depuis quelques années, et probablement même avant l’extrêmement populaire, mais ultimement quelque peu ennuyant Exploding Kittens, les jeux de cartes avec des concepts tout aussi multicolores que violents ont la cote. Et si Unstable Unicorns ne contient pas autant de viscères que le jeu codéveloppé par le créateur de The Oatmeal, on peut certainement affirmer que l’humour et le chaos sont, eux, bien présents.

Publié par TeeTurtle et distribué au Canada par Asmodée, Unstable Unicorns fonctionne selon un principe de base très simple: pour gagner, un joueur doit accumuler sept licornes dans son « écurie ». Bien entendu, ses adversaires devront tout faire pour l’en empêcher, ce qui implique d’utiliser diverses cartes aux effets autant positifs que négatifs, que ce soit pour la personne visée ou pour l’individu qui joue les cartes en question.

Ces cartes entraînent des effets allant de la « destruction » de certaines cartes (et de leur envoi dans la défausse) à la répétition d’un tour, par exemple. En fait, plusieurs dizaines de cartes peuvent être jouées en parallèle, en série… bref, les combinaisons sont particulièrement nombreuses.

Si nombreuses, en fait, que les premières parties seront consacrées à la lecture patiente des cartes et de leur description, histoire de bien planifier ses coups. Et sans surprises, les collaborations et les trahisons sont encouragées, dès que trois personnes ou plus se font la lutte.

Le hic, comme cela est le cas pour bien d’autres jeux du genre, c’est que l’on a tenté d’adapter le tout pour deux joueurs. À condition, cependant, de retirer près du tiers des cartes, notamment celles dont les effets semblent les plus complexes – et les plus intéressants. Adieu, aussi, cette possibilité de coopérer avec son adversaire, ou de trahir sur un coup de tête, ou encore pour éviter une victoire soudaine. Bien sûr, le jeu demeure agréable, mais les interactions semblent maintenant forcées, obligatoirement hostiles, si ce n’est formatées, en quelque sorte.

Faut-il, donc, se précipiter pour se procurer Unstable Unicorns? Sa courbe d’apprentissage relativement abrupte n’en fait pas nécessairement un jeu familial qui se met en place et s’apprend en cinq minutes. Cela étant dit, le concept est franchement intéressant, les possibilités de jeu – et de revirements de situation – sont quasi infinies, et les cartes sont de bonne qualité. Que demander de plus, si ce n’est des j0ueurs supplémentaires?