Surgeon Simulator 2, plaisant comme un traitement de canal

Il y a des modes et des passions auxquelles je n’ai jamais été capable d’adhérer. Je n’ai jamais pu tolérer le goût du bleu, ou la texture des champignons. Je n’aime pas les bières de microbrasserie de style belge et je me suis lassé très vite de la série Lucifer.

À cette liste d’œuvres plébiscitées qui me laissent pantois d’incompréhension il faut ajouter l’étonnant Surgeon Simulator 2 de Bossa Studios.

Pourtant le titre semblait prometteur. Je n’ai pas joué au premier volet, mais de ce que j’en comprends, on a bonifié la scénarisation, simplifié le gameplay, ajouté des fonctionnalités multijoueurs et amélioré l’aspect visuel et sonore, tirant à profit des meilleurs attributs du moteur Unreal 5.

Brisons la glace. Qu’est-ce que Surgeon Simulator 2? Comme le nom l’indique, nous sommes en présence d’un simulateur de chirurgie, ou plus précisément d’un environnement médico-labyrinthique avec lequel nous interagissons au moyen d’un bras gauche inerte et mou contrôlé grossièrement par la souris ou par votre contrôleur favori. Dans les deux cas, les manipulations sont gauches, imparfaites et loufoques et c’est dans ce chaos qu’on doit opérer Bob, le patient jetable, alors que gicle le sang et valsent les organes superflus au son d’une musique rigolote et répétitive. Tout le monde se marre bien.

Excepté quand on ne trouve pas ça drôle du tout. Le potentiel comique du jeu est basé sur son potentiel frustrant et à ce niveau, il atteint trop bien sa cible. Que ce soit l’impossibilité d’accomplir quelque geste précis que ce soit, l’hémorragie rapide de Bob au moindre écart, la façon dont la narratrice du tutoriel répète trop rapidement, le manque de contrastes visuel dans l’interface utilisateur lorsqu’on joue avec une manette, tous les éléments du jeu alimentent la frustration.

La trame narrative du mode Histoire et l’éditeur de niveaux viennent mitiger un peu les lacunes du jeu en soi, mais ça n’est pas assez pour le sauver. J’aurais voulu, afin de compléter ce texte, tester le jeu en multijoueur, mais après avoir tenté d’opérer Bob une petite douzaine de fois, j’ai décidé que c’était un châtiment que je ne souhaitais même pas imposer à mon pire ennemi.

Si vous cherchez une expérience rigolote et chaotique de jeu multijoueur déjantée, rendez-vous service et réinstallez Overcooked 2.

Surgeon Simulator 2

Développeur et éditeur: Bossa Studios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)