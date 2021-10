Night of the Animated Dead: des morts réanimés et animés

Juste à temps pour l’Halloween, Night of the Animated Dead, un remake en animation de Night of the Living Dead, le film culte de George Romero ayant donné naissance à un véritable phénomène culturel, est maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Comme à chaque année, Johnny et Barbara se rendent sur la tombe de leur père pour y déposer des fleurs. Au cimetière, un homme hagard les agresse. Lors de l’altercation, Johnny se frappe la tête contre une pierre tombale, et meurt. En pleine panique, sa sœur prend la fuite, et se réfugie dans une maison à proximité. Elle est rejointe peu de temps après par Ben, un homme noir tentant lui aussi d’échapper à la folie assassine qui semble s’être emparée des habitants de la ville. Ce dernier barricade les portes et les fenêtres pour empêcher la foule, qui se fait de plus en plus nombreuse à l’extérieur, d’y pénétrer. Rapidement, le duo s’aperçoit qu’ils ne sont pas seuls. Attirés par les bruits à l’étage, un jeune couple, ainsi qu’un père de famille avec son épouse et leur jeune fille blessée, sortent du sous-sol où ils se cachaient. Le groupe apprend par les bulletins d’informations qu’une vague de meurtres se produit partout à travers les États-Unis. Tout indique que les morts reviennent à la vie, et se nourrissent de la chair des vivants. Le groupe devra donc unir leurs forces malgré leurs différences s’ils souhaitent survivre à cette menace.

En introduisant le public aux morts-vivants dans Night of the Living Dead et au concept d’une humanité dont il faut se méfier davantage que les monstres d’outre-tombe la menaçant, George Romero ne se doutait pas qu’il allait créer un engouement pour les zombies qui, encore de nos jours, ne semble pas sur le point de s’essouffler. Cinquante ans plus tard, Night of the Animated Dead propose un remake en animation très fidèle (presque trop) du classique de 1968. Non seulement les personnages sont clairement calqués sur les comédiens originaux et non pas ceux effectuant le doublage de cette nouvelle mouture, mais le film reproduit exactement les mêmes scènes et les mêmes dialogues, la plupart du temps mot pour mot. Cette version ajoute évidemment de la couleur à l’œuvre en noir et blanc, intègre certaines prises de vue qu’il aurait été difficile de réaliser à l’époque et resserre le rythme général en coupant une vingtaine de minutes à sa durée, mais il s’agit essentiellement du même long-métrage.

C’est surtout du côté des visuels que Night of the Animated Dead bonifie le film original, ce qui constitue une nette amélioration, surtout en ce qui concerne les zombies, largement plus épeurants ici et dont l’état de décomposition est beaucoup plus convaincant. La violence et le gore de ce remake sont aussi plus explicites, et le sang gicle davantage. On a droit à des doigts coupés, des nez arrachés ou des moignon sanguinolents, des effets spéciaux qu’il était difficile de réaliser avec les moyens techniques de 1968. Le niveau de jeu se voit également rehaussé. Judith O’Dea, qui interprétait Barbara dans la version de Romero, en mettait un peu trop, alternant entre état catatonique et hystérie, et Katharine Isabelle, qui reprend le rôle, livre une performance beaucoup plus subtile. Dulé Hill prête sa voix à Ben, le personnage principal. La distribution compte également Josh Duhamel (qu’on a pu voir dernièrement dans la série Jupiter’s Legacy), et Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) incarne Judy.

L’édition haute-définition de Night of the Animated Dead contient le film sur un disque au format Blu-ray, et s’accompagne d’un code donnant accès à une copie numérique. Pour seul matériel supplémentaire, on trouve un Making Of d’une dizaine de minutes dans lequel le producteur Michael J. Luisi explique pourquoi il a choisi Jason Axinn comme réalisateur. Ce dernier y explique sa méthode de travail et sa décision de rehausser le niveau de violence pour le faire mieux correspondre au niveau de tolérance des cinéphiles d’aujourd’hui, tandis que les acteurs principaux parlent de la psychologie de leurs personnages.

Night of the Animated Dead n’apporte pas grand-chose de nouveau pour ceux et celles qui connaissent bien le long-métrage de Romero, mais cette animation propose quand même une façon intéressante de moderniser un grand classique de l’horreur afin de le faire découvrir à une nouvelle génération ayant peu d’intérêt pour de vieux films en noir et blanc.

7/10

Night of the Animated Dead

Réalisation: Jason Axinn

Scénario: John A. Russo

Avec: Josh Duhamel, Dulé Hill, Katharine Isabelle, Stefan Marks, James Roday Rodriguez, Katee Sackhoff et Will Sasso

Durée: 70 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol