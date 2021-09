Une fête de quartier pour In the Heights

Ceux et celles qui apprécient la culture latine, le chant et la danse trouveront leur compte avec In the Heights, une adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway signée Lin-Manuel Miranda, et disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Sorte de chronique urbaine, In the Heights explore les rêves, les espoirs et les ambitions des membres de la communauté hispanique habitant le quartier de Washington Heights à New York. Usnavi est propriétaire d’une bodega, une petite épicerie qu’il opère avec son cousin Sonny. Il met tout son argent de côté dans l’espoir de retourner dans son pays natal, la République Dominicaine, et racheter le bar de son défunt père, le El Sueñito.

De retour de Stanford où les choses ne se sont pas passées comme elle l’espérait, Nina refuse que son père vende l’entreprise familiale pour financer son éducation, et elle envisage maintenant d’abandonner les études. Vanessa, une simple esthéticienne, aimerait devenir designer de mode. Daniela s’apprête à déménager son salon de beauté dans le Bronx. Claudia, une Cubaine qui n’a jamais eu d’enfants, a adopté ceux du voisinage comme les siens, et tous l’appellent affectueusement « abuela » (grand-mère). Une fébrilité palpable règne parmi tous ces gens, à l’approche d’une grande fiesta qui doit avoir lieu dans trois jours.

En partant, je dois faire une confession : les comédies musicales, où les dialogues les plus anodins sont chantés plutôt que parlés et où, sans raison apparente, les gens dans la rue se lancent dans des chorégraphies bien trop organisées pour être spontanées, ne sont vraiment pas ma tasse de thé. J’apprécie tout de même ce genre de production quand elles portent un message social, comme West Side Story ou Cabaret, mais bien qu’il effleure vaguement le racisme, la situation des « dreamers » ou la gentrification, ce n’est pas vraiment le cas de In the Heights. Adapté de la production de Broadway de Lin-Manuel Miranda (dont le Hamilton a connu un immense succès), le film a le mérite d’explorer la culture de la communauté hispanique, trop souvent absente du cinéma populaire, mais se limitant à présenter une tranche de vie d’un groupe de gens ordinaires, son scénario est aussi banal qu’un soap d’après-midi, et s’étire sur pas moins de deux heures trente. Tapissé mur-à-mur de chansons aux rythmes latins, c’est assez pour provoquer une surdose de trompettes et de maracas.

Lin-Manuel Miranda (qui tient un petit rôle dans le film), s’est visiblement fait plaisir en donnant le personnage principal d’Usnavi à Anthony Ramos, la tête d’affiche de sa comédie musicale Hamilton. Choisis davantage pour leur capacité à chanter et à danser, la distribution compte des acteurs d’origine latine peu connus du grand public, dont la chanteuse Leslie Grace, Melissa Barrera, Gregory Diaz IV, Olga Merediz ou Daphne Rubin-Vega, mais on remarque la présence de Jimmy Smits (qui jouait Bail Organa dans plusieurs volets de la franchise Star Wars), ainsi que celle de Corey Hawkins (The Walking Dead, BlacKkKlansman). Réalisé par Jon M. Chu, à qui l’on doit Crazy Rich Asians, la cinématographie de In the Heights est très lumineuse. On apprécie la diversité corporelle, alors que ce ne sont pas seulement des personnes sveltes et belles qui dansent à l’écran, mais aussi des gens chauves, bedonnants, ou des vieillards avec une canne. Sans être particulièrement originales, les chorégraphies ont toutefois la particularité de prendre place dans des lieux ordinaires, comme un salon de coiffure, une piscine municipale, un parc ou un wagon de métro.

La version ultra haute définition de In the Heights contient le film sur disques 4K et Blu-ray, ainsi qu’un code donnant accès à une version numérique. Du côté du matériel supplémentaire, on retrouve deux chansons en mode « Sing-Along » (où les paroles sont affichées à l’écran pour permettre aux gens de chanter en chœur), et les dix-huit numéros musicaux que compte le long-métrage ont été isolés séparément. On compte surtout un Making Of très substantiel, qui fait près de 45 minutes, et dans lequel Lin-Manuel Miranda explique la genèse du projet et l’influence de Fiddler on the Roof sur sa comédie musicale, tandis que le réalisateur Jon M. Chu parle des défis d’adapter une pièce de Broadway pour le grand écran et que les acteurs principaux évoquent leur expérience sur le plateau de tournage.

À part présenter une plus grande diversité culturelle à l’écran que la majorité des films hollywoodiens en mettant en vedette la communauté hispanique, In the Heights est une œuvre mièvre et oubliable, qui ne plaira qu’aux inconditionnels des comédies musicales.

6.5/10

In the Heights

Réalisation : Jon M. Chu

Scénario : Quiara Alegría Hudes (d’après a pièce de Lin-Manuel Miranda)

Avec : Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Gregory Diaz IV et Jimmy Smits

Durée : 143 minutes

Format : UHD (4K, Blu-ray et copie numérique)

Langue : Anglais, français, italien, espagnol et japonais